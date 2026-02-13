Spicy Mexican Corn Bites: भुट्टे से कई स्वादिष्ट चीजें बनाई जाती हैं। इनमें से एक है स्पाइसी मैक्सिकन कॉर्न बाइट्स। यह खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसे आप डीप फ्राई और एयर-फ्रार्इ करके बना सकते हैं। यह स्नैक्स या स्टार्टर के तौर पर खा सकते हैं। यह कॉर्न से बना ऐसा मसालेदार और चटपटा नाश्ता है जिसे आप पार्टी या शाम के स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। इसमें उबले या भुने हुए स्वीट कॉर्न को मसालों, सॉस और चीज़ के साथ मिलाकर छोटे-छोटे बाइट्स (गोले/कटलेट जैसे) बनाए जाते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से चिली फ्लेक्स या हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं।

कॉर्न बाइट्स बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप भुट्टे के दाने (ताज़ा, फ्रोजन या डिब्बाबंद)

1 छोटा जलापेनो, बारीक कटा हुआ (तीखेपन के लिए वैकल्पिक)

1/4 कप लाल प्याज, बारीक कटा हुआ

1 लहसुन की कली, बारीक कटी हुई

1/4 कप कोटिजा चीज, क्रम्बल किया हुआ (या फेटा चीज़)

1 बड़ा अंडा

1/4 कप मैदा (ज़रूरत पड़ने पर)

1/2 छोटा चम्मच नमक

1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च

1/4 छोटा चम्मच स्मोक्ड पैप्रिका (अतिरिक्त स्वाद के लिए)

1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल (तलने के लिए)

सॉस के लिए

1/4 कप खट्टा क्रीम

1 बड़ा चम्मच मेयोनीज़

1 नींबू का रस

1 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ

चुटकी भर नमक

कॉर्न बाइट्स तैयार करने का तरीका

सबसे पहले आप एक बाउल में भुट्टे के दाने डालें। इसके बाद जलापेनो मिर्च मिलाएं, यह पूरी तरह वैकल्पिक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद प्याज, लहसुन और कोटिजा चीज मिलाएं। इसके बाद अंडा, मैदा, नमक, काली मिर्च और स्मोक्ड पैप्रिका मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं।

अगर आपका मिश्रण बहुत गीला है, तो मैदा मिलाएं। इसके बाद तैयार मिश्रण को लगभग 1 इंच व्यास की छोटी-छोटी बाइट-साइज़ की गेंदों में रोल करें। अब आपको एक बड़े पैन में मध्यम आंच पर जैतून का तेल गर्म करना है। अगर यह नहीं है तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न बाइट्स को सावधानी से गरम तेल में डालें, ध्यान रखें कि पैन में ज्यादा बाइट्स न हों।

प्रत्येक तरफ से 2-3 मिनट तक सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। इसके बाद कॉर्न बाइट्स को अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पेपर टॉवल से ढकी प्लेट पर निकाल लें। इसके बाद आपको सॉस तैयार करनी है। इसके लिए एक छोटे कटोरे में खट्टा क्रीम, मेयोनेज़, नींबू का रस, हरा धनिया और एक चुटकी नमक मिलाकर डिपिंग सॉस बनाएं। अपका कॉर्न बाइट्स तैयार है। इसे सॉस के साथ सर्व करें।