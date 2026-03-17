रमजान के महीने भर के रोजे के बाद ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाता है। यह खुशी, भाईचारे और स्वादिष्ट पकवानों का त्योहार है। यह दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और तरह-तरह के पकवान बनाते हैं। ईद के मौके पर कई तरह के मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं, जिसमें से एक शाही टुकड़ा भी है।
कई जगहों पर ईद के मौके पर जब घर पर मेहमान आते हैं तो उन्हें सबसे पहले मीठा खिलाने की परंपरा है। ईद के मौके पर कई घरों में शाही टुकड़ा परोसा जाता है। हालांकि, इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे में लोग बाजार से भी शाही टुकड़ा खरीद लाते हैं। हालांकि, इसकी एक आसान रेसिपी है जिसकी मदद से आप घर पर कम समय में तैयार कर सकते हैं।
शाही टुकड़ा को बनाने के लिए ब्रेड के टुकड़ों को घी में तला जाता है। फिर इसे चीनी के शीरे में डुबोया जाता है। इसके बाद इन तले हुए ब्रेड के टुकड़ों को रबड़ी या मलाई से सजाकर ऊपर से कटे हुए वे मेवे डालकर सर्व किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।
शाही टुकड़ा बनाने की सामग्री | Shahi Tukda Recipe
- ब्रेड स्लाइस- 8-10
- दूध- 1 लीटर
- चीनी- 1 कप
- इलायची पाउडर- आधा चम्मच
- केसर- 1/4 चम्मच
- कटे हुए बादाम- 1/4 कप
- पिस्ता- 1/4 कप
- काजू- 1/4 कप
- घी- 1/4 कप
- कटे हुए अन्य ड्राई फ्रूट्स- 1/4 कप
शाही टुकड़ा बनाने की विधि | How to make Shahi Tukda
- सबसे पहले ब्रेड स्लाइस के किनारों को काटकर अलग कर लें और स्लाइस को एक प्लेट में रख लें।
- अब एक कड़ाही में घी गरम करें और ब्रेड के टुकड़ों को मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें।
- इसके बाद एक पैन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालें। दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- इसके बाद एक पैन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालें। जब दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह से मिला लें ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए।
- इसके बाद दूध में इलायची पाउडर और केसर डालकर अच्छे से मिलाएं और कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि दूध में अच्छा स्वाद आ जाए।
- ब्रेड स्लाइस को इस दूध के मिश्रण में डालकर कुछ देर के लिए भिगो दें।
- अब तली हुई ब्रेड स्लाइस को एक सर्विंग प्लेट में रखें और ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू और अन्य ड्राई फ्रूट्स से सजाएं।
- आपका स्वादिष्ट शाही टुकड़ा तैयार है। चाहें तो इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और फिर मेहमानों को सर्व करें। हालांकि, इसे ठंडा या गरम दोनों तरह से सर्व किया जा सकता है।
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