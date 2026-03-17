Healthy overnight oats recipe: ये तो सभी को पता होता है कि सुबह उठने के बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है टाइम कम होने के वजह से अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फिर चाय-कॉफी से काम चला लेते हैं। ऐसे में अगर आप भी कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं और सुबह ऑफिस-कॉलेज जाने की जल्दी में टाइम कम मिलता है तो आपको ओवरनाइट ओट्स खाने चाहिए।

यह ब्रेकफास्ट का बेहद हेल्दी ऑप्शन है। ओट्स एक संपूर्ण अनाज (Whole Grain) है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यह शरीर को अंदर से ताकत देता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। वजन घटाने में मदद करता है। जिन लोगों को सुबह हैवी नाश्ता करने से कब्ज या गैस की दिक्कत रहती है वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं।

ओवरनाइट ओट्स बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

इसके लिए आपको जरूरत होगी ओट्स की। साथ में चाहिए चिया सीड्स। ताकि आपको अतिरिक्त प्रोटीन और मलाईदार टेक्सचर मिल सके। साथ में दूध, जो इसे स्वादिष्ट और क्रीमी टेक्सचर देगा। मिठास के लिए मेपल सिरप या आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्रीक योगर्ट भी मिला सकते हैं।

अनुापत

1/2 कप ओट्स

2/3 कप दूध

1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स

ओवरनाइट ओट्स कैसे बनाएं?

ओवरनाइट ओट्स बनाने की विधि बहुत ही सरल है। इसके लिए एक ढक्कनदार डिब्बे या जार लें। उसमें ओट्स, चिया सीड्स, मेपल सिरप या शहद मिलाएं। नमक और दही (यदि उपयोग कर रहे हों) डालें। इसे स्किप भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जार के तले या किनारों पर चिया सीड्स के गुच्छे न बने हों। ढककर रात भर फ्रिज में रखें। जब आप खाने के लिए तैयार हों तो ओट्स को एक बार फिर से अच्छी तरह मिला लें। इसमें अपनी पसंद की टॉपिंग डालें और आनंद लें।

ओवरनाइट ओट्स की टेस्टी रेसिपी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1/4 कप ओट्स

1/4 कप दूध

1/4 कप हंग कर्ड

1 टेबलस्पून चिया सीड्स

1/4 टीस्पून वनीला एसेन्स

चुटकीभर नमक

अपनी पसंद का स्वीटनर

1 टेबलस्पून ड्राइड क्रेनबेरी

1 टेबलस्पून कटे हुए बादाम

1 टेबलस्पून कटे हुए अखरोट

1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स

बनाने का तरीका

हेल्दी ओवरनाइट ओट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल या जार लें। उसमें ओट्स, चिया सीड्स और नमक डालें। इसके बाद आपको थोड़ा वनीला एसेंस डालना है। अब इसमें हंग कर्ड और दूध डालें। अच्छी तरह मिलाएं, ढक्कन लगाकर फ्रिज में कम से कम 4 घंटे के लिए रखें। आप इसे पूरी रात के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है।

अगली सुबह इसमें क्रैनबेरी, अखरोट और बादाम डालें। स्वादानुसार स्वीटनर मिलाएं, इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से चॉकलेट चिप्स और बादाम की स्लाइस डालें। आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। इसमें अपनी पसंद के अनुसार टॉपिंग्स और ऐड-इन्स बदल सकते हैं। साथ ही दूध की मात्रा आप अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं।