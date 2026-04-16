कई बार शाम के समय हल्की-फुल्की भूख लगने पर समझा नहीं आता कि क्या खाए। ऐसे में अक्सर लोग बिस्किट, टोस्ट, नमकीन या पैक्ड फूड्स का सहारा लेते हैं, जो तुरंत तो भूख शांत कर देते हैं लेकिन लंबे समय में सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसमें अधिक तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ऐसे में आप एक हेल्दी और टेस्टी विकल्प के तौर पर मशरूम आलू चाप बना सकते हैं। यह स्नैक न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम होता है। इसका स्वाद ऐसा है कि इसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी बड़े चाव से खाते हैं। इसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और सुबह के नाश्ते या फिर शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं।

मशरूम आलू चाप बनाने की सामग्री

4 उबले हुए आलू

1 कप बारीक कटे हुए मशरूम

1 बारीक कटा हुआ प्याज

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

2 बड़े चम्मच बारी कटी हुई धनिया पत्ती

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

1 कप ब्रेड क्रम्ब्स

नमक स्वादानुसार

तलने के लिए तेल

मशरूम आलू चाप बनाने की आशान रेसिपी

सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें कटे हुए मशरूम डालें और अच्छे से पकाएं, जब तक उसका सारा पानी सूख न जाए। इसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में कटी हुई धनिया पत्ती डालकर गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।

उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करें और उसमें स्वादानुसार नमक मिलाकर मुलायम मिश्रण तैयार कर लें। आलू के मिश्रण की छोटी-छोटी लोई बना लें और बीच में तैयार मशरूम स्टफिंग भर दें। बंद करते हुए इसे टिक्की या चाप का आकार दें।

कॉर्नफ्लोर को हल्के पानी में घोलकर एक पतला घोल बना लें। तैयार टिक्की को इसमें डुबोएं और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छे से लपेट दें, ताकि यह बाहर से कुरकुरी बन सके। अब कढ़ाई में तेल अच्छी तरह गर्म कर उसमें चाप डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें।

गरमागरमा मशरूम आलू चाप को आप चाय के अलावा हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।