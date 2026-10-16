Easy Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। जगह-जगह गरबा-डांडिया नाइट का आयोजन होता है। दुर्गा अष्टमी और राम नवमी के दिन महिलाएं पूजा करती हैं और श्रृंगार करती हैं। मेहंदी महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा मानी जाती है। यही वजह है कि अष्टमी, नवमी और गरबा-डांडिया में शामिल होने से पहले महिलाएं हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के मेहंदी डिजाइन लगाती हैं। हालांकि कई महिलाएं ज्यादा मुश्किल मेहंदी डिजाइन लगाने से बचती हैं। इसके अलावा कामों के बीच मेहंदी लगाने का समय भी नहीं मिल पाता है।

ऐसे में आप कुछ ऐसे मेहंदी डिजाइन रख सकती हैं, जो मिनटों में आसानी से लगाई जा सकें। इसके लिए यहां दिए गए कुछ ट्रेंडी और आसान डिजाइनों से आइडिया ले सकती हैं। इन मेहंदी डिजाइन को आप नवरात्रि पर लास्ट मिनट भी रख सकती हैं।

सिंपल मेहंदी डिजाइन

नवरात्रि के दौरान अक्सर घर के कामों के बीच मेहंदी रखने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप इस सिंपल और आकर्षक डिजाइन को रख सकती हैं। हाथों के बीच गोल डिजाइन बनाकर उंगलियों पर बेल-पत्तियों का डिजाइन निकाल सकती हैं। वहीं हाथों के पीछे लगाने के लिए भी फूलों वाले इस डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। आजकल इस तरह के मेहंदी डिजाइन काफी पसंद किए जा रहे हैं, जिन्हें रखने में भी कम समय लग सकता है।

हाथों के पीछे लगाएं आसान मेहंदी डिजाइन

गरबा, डांडिया नाइट या रामनवमी के मौके पर आखिरी मिनट मेहंदी रखना चाहती हैं, तो इस तरह के डिजाइन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। गरबा या डांडिया खेलते हुए हाथों में ये डिजाइन बहुत आकर्षक लग सकते हैं। उंगलियों पर मेहंदी या सिंपल बैक डिजाइन के लिए इन तस्वीरों से आइडिया ले सकती हैं। इस तरह के मेहंदी डिजाइन के साथ ज्वेलरी हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है। जिन महिलाओं को पूरे हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, उनके लिए ये डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

दुर्गा अष्टमी और राम नवमी के लिए मेहंदी डिजाइन

नवरात्रि का त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है। जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा अष्टमी और राम नवमी का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर हाथों को आकर्षक बनाने के लिए दुर्गा मां से जुड़े इस मेहंदी डिजाइन को रखा जा सकता है। अगर आपको पूरे हाथों पर मेहंदी रखनी है, तो नवरात्रि के इस मेहंदी डिजाइन को लगाया जा सकता है। इसमें मोर और फूलों से सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं।

ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

दुर्गा अष्टमी, राम नवमी और डांडिया-गरबा नाइट के लिए सिंपल और ट्रेंडी मेहंदी देख रही हैं, तो इस डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। हाथों के आगे और पीछे इस तरह के मिनिमल मेहंदी डिजाइन को लगाया जा सकता है। इन्हें रखने में ज्यादा समय नहीं लगता और दिखने में भी ये डिजाइन स्टाइलिश लगते हैं। किसी भी उम्र की महिलाओं पर इन डिजाइन को रखा जा सकता है।

गोल आकार डिजाइन

हाथों के आगे रखने के लिए सिंपल डिजाइन खोज रही हैं, तो इस तरह का गोल टिक्की या मंडला मेहंदी डिजाइन रख सकती हैं। इसमें हाथ के बीच में गोल आकार बनाया जाता है और चारों तरफ फूल, पत्तियां और बारीक डिजाइन इसे इसे सुंदर लुक दिया जाता है। इस डिजाइन को आप हाथों के पीछे और आगे दोनों तरफ लगा सकती हैं।

डांडिया नाइट के लिए स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन

हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए इस डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। फिंगर मेहंदी डिजाइन हाथों को स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। जिन्हें आप डांडिया नाइट के लिए मिनटों में रख सकती हैं। इसमें आपको सिंपल बेल बनाते हुए बीच में छोटे-छोटे फूल बनाने हैं। अगर आपको हैवी डिजाइन नहीं लगाना है, तो इसे लगा सकती हैं।