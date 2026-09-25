बर्फी बनाने का मन तो करता है, लेकिन चाशनी बनाने के नाम पर हाथ रुक जाते हैं? कभी चाशनी जरूरत से ज्यादा गाढ़ी हो जाती है तो कभी पतली रह जाती है। ऊपर से बाजार का मावा लेने का मन नहीं है तो इस बार एक आसान तरीका आजमा सकते हैं। घर में रखे मखाने, काजू और मिल्क पाउडर जैसी कुछ चीजों से स्वादिष्ट शाही मखाना बर्फी तैयार की जा सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें अलग से चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।

शाही मखाना बर्फी बनाने की रेसिपी

इन चीजों की पडे़गी जरूरत

100 ग्राम मखाने

आधा कप काजू

आधा कप मिल्क पाउडर

आधा लीटर दूध

तीन-चौथाई कप चीनी

1 चम्मच देसी घी

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

सजाने के लिए चांदी का वर्क, अगर चाहें

ऐसे बनाएं

पहले मखाने और काजू भूनें

एक कड़ाही गर्म करके उसमें मखाने डालें और बिना तेल-घी के धीमी से मध्यम आंच पर भूनें। मखाने अच्छी तरह कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें और उन्हें ठंडा होने दें। अब उसी कड़ाही में काजू डालकर हल्का भून लें। ध्यान रखें कि काजू ज्यादा न जलें। भुनने के बाद उन्हें भी प्लेट में निकालकर ठंडा कर लें।

मखाने और काजू का पाउडर तैयार करें

ठंडे मखानों को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें। इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब काजू को भी पीसकर मखाने वाले मिश्रण में मिला दें। इसमें मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।

दूध और चीनी पकाएं

अब कड़ाही में आधा लीटर दूध डालें और उसमें तीन-चौथाई कप चीनी मिला दें। इसे चलाते हुए गर्म करें, ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह घुल जाए।

अब तैयार करें बर्फी का मिश्रण

दूध में तैयार किया हुआ मखाना-काजू का मिश्रण थोड़ा-थोड़ा करके डालें और लगातार चलाते रहें। सारी सामग्री एक साथ डालने के बजाय धीरे-धीरे मिलाने से गुठलियां बनने की संभावना कम रहेगी। अब इसमें एक चम्मच देसी घी डालें और लगातार चलाते हुए पकाएं। कुछ देर बाद मिश्रण गाढ़ा होकर कड़ाही छोड़ने लगेगा।

थाली में जमाएं

एक थाली या ट्रे को हल्के घी से चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को इसमें निकालें और चम्मच या कटोरी की मदद से ऊपर से बराबर कर दें। मिश्रण के ठंडा होकर सेट होने का इंतजार करें। इसके बाद इसे प्लेट से निकालें और चाहें तो ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं। फिर अपनी पसंद के आकार में बर्फी काट लें।

मखाने को पीसने से पहले अच्छी तरह भूनना जरूरी है। इससे उनमें नमी कम होती है और वे आसानी से पिस जाते हैं। बर्फी को पकाते समय मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि वह कड़ाही के तले में चिपके नहीं।