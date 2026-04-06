बच्चे अक्सर खाने को लेकर बहुत नखरे करते हैं और कई बार स्कूल से अपना लंच ही बिना खाए वापस ला देते हैं। ऐसे में माता-पिता, खासकर मां यह सोचकर परेशान हो जाती हैं कि उन्हें क्या बनाकर दें जो उनके बच्चे को न केवल स्वादिष्ट लगे, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। बच्चों की पसंद अक्सर उनके स्वाद पर निर्भर करती है और वे अक्सर फास्ट फूड या टेस्टी फूड्स पसंद करते हैं। ऐसे में उनके लिए सही डिश चुनना किसी चुनौती से म नहीं होता है।

हालांकि, एक डिश है जिसे आप अपने बच्चे को लंच में बनाकर दे सकती हैं। पनीर टिक्का सैंडविच ऐसी डिश है जो न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि हेल्दी भी होती है। इसमें पनीर की मुलायम टेक्सचर, दही और मसालों की चटपटी खुशबू, शिमला मिर्च और प्याज की क्रंची ताजगी और ब्रेड की कुरकुराहट मिलाकर ऐसा स्वाद पैदा करती हैं बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। इससे बनाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

पनीर टिक्का सैंडविच बनाने की सामग्री | Paneer Tikka Sandwich Recipes

1 कप क्यूब्स में कटा हुआ पनीर

आधा कप गाढ़ा दही

1 छोटा चम्मच लहसुन-अदरक पेस्ट

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा चम्मच चाट मसाला

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च

1 पतले स्लाइस में कटा हुआ प्याज

6 ब्रेड स्लाइस

2 बड़े चम्मच हरी चटनी

तेल पनीर टिक्का पकाने के लिए

नमक स्वादानुसार

आवश्यकता अनुसार बटर

पनीर टिक्का सैंडविच बनाने की सबसे आसान रेसिपी | Paneer Tikka Sandwich Recipes for Kids Lunch

1- सबसे पहले एक बड़े बाउल में गाढ़ा दही लें और उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

2- इस मसालेदार दही में पनीर के क्यूब, कटी शिमाल मिर्च और प्याज डालकर 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करें।

3- पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और मध्यम आंच पर पनीर-सब्जियों को हल्का सुनहरा और सब्जियां नरम होने तक पकाएं।

4- ब्रेड स्लाइस पर हरी चटनी और बटर लगाएं, चटनी वाली साइड पर पनीर टिक्का भरें और दूसरी स्लाइस से ढक दें।

5- तवा या ग्रिल पैन पर हल्का बटर लगाकर दोनों तरफ सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें।

कैसे करें सर्व

बच्चों के टिफिन में टमाटर सॉस, हरी चटनी या मस्टर्ड सॉस के साथ दें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज भी डालें।

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