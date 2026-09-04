Teachers Day 2026 Hairstyle Ideas: टीचर्स डे पर स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में खास प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन स्कूल हो या कॉलेज बच्चों की नजरें टीचर्स पर ही रहती हैं। ऐसे में हर दिन से अलग लगना चाहती हैं, तो साड़ी या सूट के साथ कुछ खास हेयर स्टाइल अपना सकती हैं। कपड़ों के साथ सही हेयर स्टाइल लुक को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने में मदद कर सकता है।

हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर अगर अपने लुक को स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो साड़ी या सूट के साथ यहां दिए गए हेयर स्टाइल से आइडिया ले सकती हैं। जो आपके सिंपल और सादगी भरे लुक में जान डाल सकते हैं।

हाफ टाई हेयर स्टाइल

सूट के साथ आप हाफ टाई हेयर स्टाइल को अपना सकती हैं। इस तरह के हेयर स्टाइल हर तरह के ट्रेडिशनल आउटफिट पर खूब जंचते हैं। इसे बनाने के लिए अपने अनुसार बालों का पार्टिशन करें। अब साइड से दोनों तरफ कुछ बालों को लेकर पीछे की तरफ क्लिप से सिक्योर करें। अब कर्लर की मदद से नीचे के बालों को कर्ल करें। यह हेयर स्टाइल लुक को अट्रैक्टिव दिखाने में मदद कर सकता है।

लो बन हेयर स्टाइल

टीचर्स डे पर साड़ी पहन रही हैं, तो उसके साथ लो बन हेयर स्टाइल किया जा सकता है। यह हेयर स्टाइल लुक को अट्रैक्टिव बनाने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए पहले बालों को सेंटर पार्टिंग करें। पीछे सारे बालों को लेकर बन का लुक दें। आगे से कुछ बालों को निकालकर हल्का कर्ल करें।

लो पोनीटेल विद कर्ल्स

साड़ी के साथ लुक को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लो पोनीटेल हेयर स्टाइल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि सिंपल लो पोनीटेल हेयर स्टाइल हर किसी पर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इसे थोड़ा स्टाइलिश टच देने के लिए बालों को हल्का कर्ल कर सकती हैं। इससे बाल बाउंसी दिखेंगे और लुक भी शानदार लग सकता है।

ब्रेड हेयर स्टाइल

अगर आप रोजाना ओपन हेयर करके स्कूल जाती हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकती हैं। सिंपल और सोबर लुक के लिए आप साड़ी या सूट के साथ ब्रेड हेयर स्टाइल कर सकती हैं। साइड ब्रेड लुक बहुत ही एलिगेंट और यूनिक लुक दे सकती हैं, जिसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।