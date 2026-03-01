होली पर हर कोई रंगों के साथ खुलकर मस्ती करता है। ऐसे में होली खेलते समय कई बार आंखों में रंग या गुलाल चली जाती है। ऐसे में आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, आज के समय में मार्केट में केमिकल वाले रंग बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं, जिससे जलन, लालिमा, एलर्जी या संक्रमण होने का खतरा बना रहता है।

चश्मे का करें इस्तेमाल

होली खेलते समय आप सनग्लासेस या किसी भी तरह के चश्मे को पहन सकते हैं। यह आंखों की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका है। इससे रंग सीधे आंखों में जाने से बचते हैं। इससे आप बिना चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं।

ऑयल या क्रीम लगाएं

होली खेलने से पहले आंखों के आसपास नारियल तेल या मॉइश्चराइजर लगा लें। इससे रंग त्वचा पर चिपकते नहीं हैं और आंखों में जाने की संभावना भी कम हो जाती है।

आंखों को बार-बार न मलें

आंखों में रंग या गुलाल जाने पर कई लोग आंखों को मसल देते हैं। ऐसे में अगर खेलते समय आंखों में रंग चला जाए तो उन्हें रगड़ने की गलती न करें। ऐसा करने से रंग और अंदर जा सकता है। रंग या गुलाल जाने के बाद आप साफ पानी से आंखों को धीरे-धीरे धोएं।

तुरंत लें डॉक्टर की सलाह

कई बार आंखों में रंग या गुलाल जाने के बाद जलन, दर्द या लालिमा होने लगती है। ऐसे में आप तुरंत आंखों को ठंडे पानी से धोएं और जितनी जल्दी हो, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दरअसल, आंखों में जलन को नजरअंदाज करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।