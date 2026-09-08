Ganesh Idol Making at Home: इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 सोमवार को है। बाधाओं को दूर करने और खुशियां देने वाले गणपति बप्पा से जुड़ा यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन से होता है। बप्पा के आगमन की रौनक अभी से बाजारों में देख सकते हैं। दुकानों पर तरह-तरह की गणपति बप्पा की मूर्तियां और पूजा से जुड़ी सामग्री एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना रही हैं। घर पर गणेश जी का स्वागत करने के लिए लोग अपने बजट और पसंद के अनुसार बप्पा की मूर्ति खरीदते हैं। हालांकि कई लोग बाजार से सिरेमिक की मूर्तियां खरीदने से बचते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे में घर पर बनी इको-फ्रेंडली मूर्तियां बनाना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और अपने हाथों से तैयार की गई मूर्ति अलग ही खुशी देती है।

अगर आप इस साल घर पर ही बप्पा की मूर्ति बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको मटकी (कुल्हड़) और क्ले से गणपति बप्पा की मूर्ति बनाने का तरीका बता रहे हैं। इसकी मदद से आप घर पर ही आसानी से इको-फ्रेंडली मूर्ति तैयार कर सकते हैं। इसे अपनी पसंद की चीजों के अनुसार सजाकर मूर्ति को अलग रूप दे सकते हैं।

मूर्ति बनाने के लिए सामग्री

छोटी मटकी या कुल्हड़

क्ले

पानी

टूथपिक

रंग और ब्रश

स्टोन और मोती

बनाने का तरीका

अगर आपके पास कुल्फी की खाली मटकी या कुल्हड़ रखे हैं, तो इसका इस्तेमाल करके सुंदर गणेश जी की मूर्ति तैयार की जा सकती है। इसके लिए आपको दो छोटी-छोटी मटकियां लेनी है। इन्हें सबसे पहले धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें और धूप में सुखा लें। एक मटकी को उल्टा करके नीचे रखें और उसके ऊपर दूसरी मटकी को भी इसी तरह रखें। अब ऊपर वाली मटकी पर क्ले से आपको गणपति बप्पा के कान, मुकुट और सूंड बनानी है। सबसे पहले क्लो का कान बनाकर उसे चपटा करके मटकी पर लगाएं और फिर मुकुट और सूंड बनाएं। सूंड बनाने के लिए पहले क्ले को रस्सी की तरह गोल करें और फिर इसे मटकी में लगाकर हल्का सा मोड़ दें। अब नीचे वाली मटकी पर दोनों हाथों को बनाकर चिपकाएं। साथ में पैरों को भी बनाएं और नीचे लगाएं। अब दोनों मटकी को गोंद की मदद से अच्छी तरह चिपका लें। एक हाथ में मोदक बनाकर रखें।

अब पूरी मटकी को सफेद रंग से पेंट करने के लिए स्पंज या ब्रश की मदद लें। मूर्ति को अच्छी तरह से रंगने के बाद ऊपर से स्किन टोन वाला कलर दें। ऊपर वाले हिस्से पर काले और सफेद रंग से बप्पा की आंखें बनाएं। इसके ऊपर मुकुट वाले हिस्से को लाल और गोल्डन कलर से पेंट करें। नीचे वाली मटकी पर धोती बनाने के लिए नीला रंग करें। आप चाहें तो अपने अनुसार बप्पा को रंग सकते हैं। सूंड वाले हिस्से को लाल रंग से धारियां बनाएं और तिलक लगाएं। अब बप्पा की मूर्ति को कुछ देर सूखने के लिए रख दें।

जब रंग सूख जाए तो सजाने के लिए गले का हार बनाएं। इसके लिए मोतियों को हार का शेप दें। और ऊपर मुकुट वाले हिस्से को भी पर्ल और स्टोन से सजाएं। इस तरह गणपति बप्पा की छोटी-सी मूर्ति तैयार हो जाएगी। इसके नीचे बेस बनाने के लिए आप किसी कार्डबोर्ड या लकड़ी के फ्लैट सतह का इस्तेमाल कर सकते हैं।