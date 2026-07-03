ब्रोकली को बच्चों की पसंदीदा डिश बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा भी ब्रोकली देखते ही मुंह बना लेता है, तो कुछ आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज की मदद से आप इसे उसकी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ब्रोकली बच्चों की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद मानी जाती है। आइए जानते हैं ब्रोकली खिलाने के कुछ आसान और मजेदार तरीके।

चीजी पास्ता में मिलाएं

बारीक कटी या स्टीम की हुई ब्रोकली को चीजी पास्ता में मिलाएं। (Photo Source: Pexels)

ब्रोकली को बारीक काटकर या हल्का स्टीम करके मैकरोनी एंड चीज या क्रीमी पास्ता में मिला दें। चीज का स्वाद ब्रोकली की हल्की कड़वाहट को कम कर देता है, जिससे बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं।

क्रीमी सूप बनाएं

ब्रोकली को आलू, गाजर या फूलगोभी के साथ ब्लेंड करके क्रीमी सूप तैयार करें। (Photo Source: Pexels)

पकी हुई ब्रोकली को आलू, गाजर या फूलगोभी के साथ ब्लेंड करके क्रीमी सूप तैयार करें। इससे बच्चों को ब्रोकली का स्वाद कम महसूस होगा और उन्हें भरपूर पोषण भी मिलेगा।

ब्रोकली टॉट्स तैयार करें

मैश किए हुए आलू, ब्रोकली, चीज, ब्रेडक्रम्ब्स और हल्के मसालों को मिलाकर छोटे-छोटे टॉट्स बनाएं और इन्हें बेक या एयर फ्राई करें। यह बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टी स्नैक है।

पिज्जा की टॉपिंग बनाएं

घर के बने पिज्जा पर छोटे ब्रोकली फ्लोरेट्स और चीज डालें। (Photo Source: Pexels)

घर पर बने पिज्जा पर छोटे-छोटे ब्रोकली फ्लोरेट्स, मोजरेला चीज और बच्चों की पसंदीदा टॉपिंग डालें। पिघला हुआ चीज ब्रोकली को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

फ्राइड राइस में मिलाएं

बारीक कटी ब्रोकली को वेज या एग फ्राइड राइस में मिलाएं। (Photo Source: Pexels)

ब्रोकली को बारीक काटकर वेज या एग फ्राइड राइस में मिला दें। इससे चावल का स्वाद बरकरार रहता है और बच्चों को एक्सट्रा न्यूट्रिशन भी मिलता है।

ब्रोकली नगेट्स बनाएं

बारीक कटी ब्रोकली, मैश किए हुए आलू, चीज और ब्रेडक्रम्ब्स मिलाकर नगेट्स तैयार करें। इन्हें बेक या एयर फ्राई करें और टोमैटो केचप या बच्चों की पसंदीदा डिप के साथ परोसें।

स्मूदी में करें शामिल

फलों का स्वाद ब्रोकली की फ्लेवर को आसानी से छिपा देता है। (Photo Source: Pexels)

हल्की स्टीम की हुई ब्रोकली को केला, आम, अनानास और दही के साथ ब्लेंड करें। फलों का स्वाद ब्रोकली के फ्लेवर को छिपा देता है और स्मूदी अधिक पौष्टिक बन जाती है।

स्वादिष्ट डिप्स के साथ परोसें

स्टीम की हुई ब्रोकली को हमस, चीज डिप या दही से बनी डिप के साथ सर्व करें। (Photo Source: Pexels)

ब्रोकली को स्टीम करके हम्मस, चीज डिप, दही से बने डिप या किसी अन्य पसंदीदा डिप के साथ परोसें। डिप्स के साथ बच्चे अक्सर सब्जियां ज्यादा पसंद करते हैं।

ऑमलेट और एग मफिन्स में डालें

बारीक कटी हुई ब्रोकली को ऑमलेट, एग मफिन्स या नमकीन पैनकेक के बैटर में मिलाएं। यह नाश्ते में सब्जियां शामिल करने का आसान तरीका है।

बच्चों को किचन में शामिल करें

बच्चों से ब्रोकली धोने, पिज्जा पर टॉपिंग लगाने, चीज छिड़कने या सामग्री मिलाने जैसे छोटे-छोटे काम करवाएं। जब बच्चे खुद खाना बनाने में हिस्सा लेते हैं, तो वे नई चीजें चखने के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं।

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