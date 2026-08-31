Janmashtami Bhog Recipe: जन्माष्टमी की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। लड्डू गोपाल के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए मंदिर की सजावट, रात की पूजा और खास भोग बनाने तक की तैयारी की जाती है। इस अवसर पर पंजीरी, पंचामृत, पेड़े और तरह-तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस बार जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में उनके भोग की कुछ चीजों को पहले से तैयार किया जा सकता है। जिससे पूजा वाले दिन किचन में आपको ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा। लड्डू गोपाल के जन्मदिन पर इस बार कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं।

माखन-मिश्री मटकी

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए आप कुछ आसान और सरल रेसिपी बना सकते हैं। इसके लिए माखन-मिश्री मटकी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे आसानी से कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में दूध डालें और इसे हल्की आंच पर गर्म होने दें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो इसमें स्वाद के लिए मक्खन और मिश्री डाल दें। सभी सामग्री को आपस में अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक यह क्रीमी और गाढ़ा न हो जाए। जब यह थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें केसर, पिस्ता और बादाम काटकर डालें। इससे भोग का स्वाद बढ़ जाएगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। इस तैयार माखन मिश्री को छोटी-छोटी मटकी में भर दें। गार्निश करने के लिए ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी मिश्री डालें। इसे आप चाहें तो ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं।

मोती पाक

कान्हा जी को भोग लगाने के लिए घर पर मोती पाक बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में बेसन लें और इसमें बेकिंग सोडा, थोड़ा-सा तेल डालें। इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसका स्मूथ और मुलायम बैटर तैयार कर लें। अब कड़ाही में घी गर्म करें और इसमें बैटर को डालकर फ्राई करें। जब यह गोल्ड ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए, तो इसे निकाल लें। इस तरह पूरे बैटर को फ्राई कर लें। अब इस फ्राई बैटर को मिक्सर में डालकर पीस लें। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी, इलायची पाउडर, केसर और पानी डालें। जब चीनी घुल जाए और इसमें उबाल आ जाए, तो गैस को बंद कर दें। अब इसमें पिसा हुआ बैटर मिक्स कर लें। इस मिश्रण को करीब 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। जिससे बेसन और चाशनी अच्छी तरह मिल जाएंगे। प्लेट में घी लगाएं और इस मिश्रण को फैला लें। इसे सजाने के लिए ऊपर से बारीक कटा पिस्ता डालें। जब यह सेट हो जाए तो इसे पीसों में काट लें।

मेवा पाग

इस भोग को बनाने के लिए कड़ाही में घी गर्म करें। इसमें बादाम, मखाने, गोंद, सूखा नारियल, काजू और बाकी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लें। सभी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को हल्का दरदरा पीस लें। अब ड्राई फ्रूट्स के अनुसार गुड़ लें। कड़ाही में पानी और गुड़ डालें और चाशनी बनाएं। इसमें एक चम्मच घी भी मिलाएं। जब गुड़ घुल जाए तो इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल दें। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक प्लेट में घी लगाकर इस मिश्रण को फैला लें। जब यह सेट हो जाए तो इसे काट लें। इस तरह स्वादिष्ट मेवा पाग तैयार हो जाएगा, जिसे भोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।