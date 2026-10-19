Dussehra Mela In Delhi-NCR: शारदीय नवरात्रि में देवी की उपासना के बाद अब लोगों को इंतजार है विजयादशमी का। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसे पूरे देश में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। यह ह भारत की लोक संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है।

देशभर में रावण, मेघनाद और कुंभकरण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। जगह-जगह दशहरा मेले लगते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग रावण देखने पहुंचते हैं। अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और अपने परिवार या दोस्तों के साथ रावण दहन या दशहरा मेला घूमने जाना चाहते हैं तो यहां कुछ जगहों के बारे में बताया गया है जहां रामलीला के मंचन के साथ-साथ रावण दहन देखने आप जा सकते हैं।

लाल किला मैदान, दिल्ली

दिल्ली में दशहरा मेले की बात हो और लाल किला मैदान का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहां रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला के मंचन के साथ यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए यहां काफी भीड़ जुटती है। यहां आप लाल किला मेट्रो स्टेशन के जरिए पहुंच सकते हैं।

रामलीला मैदान, दिल्ली

पुरानी दिल्ली के पास स्थित रामलीला मैदान भी दशहरा मनाने के लिए जाना जाता है। यहां रामलीला के मंचन और रावण दहन के साथ त्योहार का माहौल देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ मेला घूमना चाहते हैं, तो यहां जा सकते हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन या चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से आगे जा सकते हैं।

द्वारका सेक्टर-10, दिल्ली

अगर आप पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं, तो द्वारका सेक्टर-10 का रामलीला मैदान जा सकते हैं। यहां रामलीला के मंचन साथ दशहरा मेला लगता है। रावण दहन और मेला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। बच्चों के साथ जाने वाले परिवारों के लिए भी यह जगह आकर्षण का केंद्र रहती है। यहां आप द्वारका सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन से पहुंच सकते हैं।

नोएडा स्टेडियम, नोएडा

अगर आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा स्टेडियम में लगे मेले में जा सकते हैं। यहां रामलीला, रावण दहन और मेले का माहौल देखने को मिलता है। खाने-पीने के स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां भी आकर्षण का हिस्सा हो सकती हैं। नोएडा सेक्टर-18 या मेट्रो स्टेशन 16 से यहां पहुंच सकते हैं।

ग्रेटर नोएडा एक्सपो ग्राउंड, ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग दशहरा मेले के लिए एक्सपो ग्राउंड पहुंच सकते हैं। यहां उत्सव के दौरान रावण दहन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेले से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन होने पर परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।