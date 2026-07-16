Duniya ke sabse uche jharne: ‘झरने’ प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में एक हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियों से सैकड़ों मीटर नीचे गिरता पानी, चारों ओर फैली हरियाली और धुंध से घिरा नजारा…यहां की खूबसूरती देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगती है। प्रकृति का अद्भुत करिश्मा किसी जादुई दुनिया जैसा एहसास कराता है।

दुनिया में कुछ ऐसे झरने भी हैं, जो अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप भी प्रकृति और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो दुनिया के इन 7 सबसे ऊंचे झरनों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।

एंजेल फॉल्स, वेनेजुएला

979 मीटर (3,212 फीट) की शानदार ऊंचाई वाला एंजेल फॉल्स दुनिया के सबसे ऊंचे बिना रुकावट वाले झरने का खिताब अपने नाम रखता है। कनाइमा नेशनल पार्क के बीचों-बीच स्थित यह झरना वेनेजुएला के मशहूर टेबल-टॉप पहाड़ों में से एक, ‘औयान-तेपुई’ की चोटी से नीचे गिरता है।

ओलो’उपेना फॉल्स, यूनाइटेड स्टेट्स

लगभग 900 मीटर (2,953 फीट) की ऊंचाई से गिरने वाला ओलो’उपेना फॉल्स, हवाई के मोलोकाई द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची समुद्री चट्टानों में से एक से नीचे आता है। इस झरने को हवा से या नाव से ही देखा जा सकता है।

ट्रेस हरमानस फॉल्स, पेरू

इसे “थ्री सिस्टर्स फॉल्स” के नाम से भी जाना जाता है। यह शानदार झरना पेरू के घने क्लाउड फॉरेस्ट (बादलों वाले जंगलों) से होते हुए लगभग 914 मीटर (2,999 फीट) की ऊंचाई से नीचे गिरता है। दूर-दराज नेशनल पार्क में गहराई में छिपा यह झरना दुनिया के सबसे कम देखे जाने वाले, लेकिन सबसे प्रभावशाली झरनों में से एक है।

विन्नुफोसेन, नॉर्वे

यूरोप का सबसे ऊंचा झरना, विन्नुफ़ोसेन, पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ की ढलान से लगभग 860 मीटर (2,822 फीट) नीचे गिरता है। विन्नुफोना ग्लेशियर से पानी पाने वाला यह झरना गर्मियों के महीनों में बहुत शानदार लगता है। तब यहां बर्फ पिघलने से पानी का बहाव बढ़ जाता है।

टुगेला फॉल्स, दक्षिण अफ्रीका

दुनिया के सबसे ऊंचे झरने को लेकर अक्सर बहस का केंद्र रहने वाले टुगेला फॉल्स की कुल ऊंचाई लगभग 411 मीटर (1,350 फीट) है। ड्रेकेन्सबर्ग पहाड़ों में स्थित यह झरना कई छोटे झरनों की एक श्रृंखला है जो सीधी बेसाल्ट चट्टानों से नीचे गिरते हैं। इसके आस-पास बने हाइकिंग ट्रेल्स से आस-पास के नजारों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है।

युम्बिला फॉल्स, पेरू

लगभग 896 मीटर (2,940 फीट) की ऊंचाई वाला युम्बिला फॉल्स पेरू के सबसे बड़े प्राकृतिक खजानों में से एक है। यह झरना कई चरणों में नीचे गिरता है और घनी हरियाली से घिरा हुआ है। एडवेंचर पसंद करने वाले यात्रियों को यह पसंद आ सकता है।

बालाइफोसेन, नॉर्वे

नॉर्वे का एक और विशाल झरना, बालाइफोसेन, लगभग 850 मीटर (2,789 फीट) की ऊंचाई से गिरता है। बर्फ पिघलने के दौरान यह झरना काफी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि चट्टान के किनारे बने संकरे रास्तों से पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है।