भारतीय खानपान में दम पर खाना पकाने की विधि सदियों पुरानी है। बिरयानी, करी से लेकर कई व्यंजन धीमी आंच पर पकाए जाते हैं। दम खाना पकाने का एक ऐसा तरीका है, जिसमें बर्तन के अंदर भाप और खुशबू को बंद करके भोजन पकाया जाता है। यह पाक कला धैर्य, सादगी और स्वाद का बेहतरीन मेल है। कहा जाता है कि अवध से दम पर खाना पकाने की शुरुआत हुई। हालांकि, इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने तवोरा स्मोकहाउस की संस्थापक और क्यूलिनरी डायरेक्टर शेफ निकोल गोंसाल्वेस से बात की तो उन्होंने बताया, “दम विधि में खाना पकाने के लिए बर्तन को अच्छी तरह बंद किया जाता है। इसके लिए हांडी के मुंह को आटे से सील कर दिया जाता है, ताकि भाप, घी और मसालों की खुशबू बाहर न निकल सके।” इस तरह बंद हांडी के अंदर ही भोजन पकता है और असली स्वाद निखरकर सामने आता है।

क्या आपने कभी सोचा है कि इस विधि से पकाए गए खाने का स्वाद इतना खास क्यों होता है। हालांकि, इसके लिए इसके इतिहास को भी समझना जरूरी है।

अकाल से ईजाद हुई दम कला

इंडिया, सिनेमन लाइफ एट सिटी ऑफ ड्रीम्स श्रीलंका के शेफ डी कुजीन मुकेश जोशी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि, “दम पर खाना पकाने की शुरुआत 18वीं सदी के आखिरी दौर में अवध से मानी जाती है। उस समय अकाल पड़ा था। लोगों के सामने आम जनता के लिए बड़ी मात्रा में खाना तैयार करने की चुनौती थी। ऐसे में चावल, मांस, सब्जियों और मसालों से भरी बड़ी-बड़ी हांडियों को आटे से अच्छी तरह बंद करके धीमी आंच पर पकाया जाता था।” शुरुआत में यह तरीका कम समय और साधनों में बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना तैयार करने का काम आया। लेकिन धीरे-धीरे यह एक खास पाक कला बन गया। अकाल खत्म होने के बाद भी दम पर खाना पकाने का चलन जारी रहा।

अकाल से शाही रसोइ तक

मुकेश जोशी के अनुसार, “अवध के शाही रसोइयों ने महसूस किया कि बंद बर्तन में पकाए गए खाने का स्वाद और खुशबू काफी अलग और बेहतर होती है। इसके बाद उन्होंने इस तरीके को और बेहतर बनाया और नवाबों की शाही रसोई में इसका इस्तेमाल शुरू किया। मसालों का खास ध्यान रखा जाने लगा, मांस को अच्छी तरह मैरीनेट किया जाने लगा और खुशबूदार चावल की किस्में चुनी जाने लगीं, ताकि शाही दावत के लायक व्यंजन तैयार किए जा सकें।” समय के साथ दम पर खाना पकाने की विधि अवध के खानपान की खास पहचान बन गई। धीरे-धीरे इसे बेहतरीन स्वाद, नजाकत और शाही अंदाज से जोड़कर देखा जाने लगा। शादी की दावतों से जुड़ने के बावजूद दम पर खाना पकाने की यह विधि आज भी अपनी साधारण शुरुआत को नहीं भूली है।

शेफ मुकेश जोशी कहते हैं कि अवध में दम पर खाना पकाने की शुरुआत कभी मशहूर होने के मकसद से नहीं हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों को अच्छा, पौष्टिक और पेट भर भोजन उपलब्ध कराना था। मुश्किल समय में आम लोगों का पेट भरने से लेकर भारत की खास पाक परंपराओं में शामिल होने तक का इसका सफर बताता है कि खाने से जुड़ी कई बेहतरीन कहानियों की शुरुआत जरूरत, दूसरों के प्रति संवेदना और लोगों को अच्छा भोजन खिलाने की चाह से होती है।

दम पर पकाने से खाने में क्या बदलाव आता है

इस विधि में भोजन को धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसके लिए बर्तन के नीचे और ऊपर दोनों तरफ जलते हुए कोयले रखे जाते हैं, ताकि चारों ओर से बराबर गर्मी मिल सके। शेफ मुकेश जोशी के अनुसार, “जब बर्तन को अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है, तो उसके अंदर की नमी, खुशबू और स्वाद बाहर नहीं निकल पाते। इससे सभी सामग्री अपने ही रस में धीरे-धीरे पकती है। इस प्रक्रिया से खाने का स्वाद और भी गहरा हो जाता है। साथ ही, सामग्री अच्छी तरह पककर नरम हो जाती है और उसमें एक खास खुशबू आ जाती है। यह दम पर पकाए गए भोजन की सबसे बड़ी खासियत है।”

वहीं, सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल की लीड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्राची चंद्रा बताती हैं कि दम पर खाना पकाने की विधि सिर्फ बिरयानी तक सीमित नहीं है। इससे कोरमा, निहारी, हलीम, रान, मांस की दूसरी तरह की करी और यहां तक कि दाल भी बनाई जाती है।

सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है

दम विधि में खाना धीरे-धीरे पकता है। इस दौरान मसाले, जड़ी-बूटियां और खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक रस आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं। इससे खाने का स्वाद बढ़ता है और सामग्री नरम बनी रहती है। साथ ही, इस तरीके में बार-बार खाना चलाने या अतिरिक्त पानी डालने की जरूरत भी कम पड़ती है। न्यूट्रिशनिस्ट प्राची चंद्रा बताती हैं, “दम पर खाना पकाने का एक फायदा यह है कि इसमें भोजन का पानी या रस फेंका नहीं जाता। इससे पानी में घुलने वाले कुछ पोषक तत्व, खासकर विटामिन बी के कुछ प्रकार, खाने में ही बने रहते हैं। सामान्य तरीके से खाना पकाते समय ये पोषक तत्व पानी के साथ बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में भोजन का रस बर्तन में ही रहने से इन पोषक तत्वों को बचाने में मदद मिलती है।”

बंद बर्तन में खाना पकाने के फायदे

प्राची चंद्रा के अनुसार, “इस विधि में भोजन का हवा के संपर्क में आना कम हो जाता है। हालांकि, लंबे समय तक पकाने के दौरान गर्मी के चलते कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं।” मसालों और जड़ी-बूटियों की खुशबू से खाना स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए बहुत ज्यादा तेल या घी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। धीमी आंच पर पकाने से खाद्य पदार्थ नरम हो जाते हैं। वहीं, दालों और दूसरी फलियों को अच्छी तरह पकाने से उनमें मौजूद कुछ ऐसे तत्व कम हो जाते हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं। इससे उन्हें पचाना भी आसान हो जाता है।

भाप और प्रेशर कुकिंग से कितना बेहतर है दम पर खाना पकाना

फिलहाल ऐसे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि दम पर पकाया गया खाना भाप में पकाए गए या प्रेशर कुकर में बने भोजन से ज्यादा पौष्टिक होता है। प्राची चंद्रा के अनुसार, दम पर खाना पकाने के फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा भोजन बनाया जा रहा है और इस विधि का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। दम पर खाना पकाना अपने आप में सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री का काफी महत्व होता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक बिरयानी में अक्सर घी, तेल, नमक और सफेद चावल का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इससे उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। यानी पारंपरिक तरीके से पकाए जाने के बावजूद यह भोजन अधिक ऊर्जा देने वाला हो सकता है।

इसके आगे वह बताती हैं, “खाने को लंबे समय तक गर्म करने से कुछ ऐसे पोषक तत्व कम हो सकते हैं, जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें खासतौर पर विटामिन सी और विटामिन बी के कुछ प्रकार शामिल हैं। डायबिटीज, मोटापे या दिल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खाने की मात्रा और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दम पर बने भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें पर्याप्त सब्जियां, प्रोटीन के अच्छे स्रोत और सीमित मात्रा में तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए।”

दम पर खाना पकाना भारतीय खानपान की एक खास परंपरा है। इसमें स्वाद, खुशबू और भोजन की बनावट को बेहतर बनाने के साथ ही खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक रस भी बर्तन में बना रहता है। हालांकि, प्राची चंद्रा आगाह करती हैं कि खाना पकाने का कोई भी तरीका अधिक तेल, नमक या जरूरत से ज्यादा भोजन करने के नुकसान को कम नहीं कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि दम पर खाना पकाने की पारंपरिक विधि को अपनाते हुए सामग्री का भी सही चुनाव किया जाए। पर्याप्त सब्जियों, प्रोटीन और सीमित मात्रा में तेल या घी से तैयार दम वाला भोजन संतुलित खानपान का हिस्सा बन सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। खानपान में कोई बड़ा बदलाव करने या नई दिनचर्या अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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