उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे ठंड दस्तक देने लगी है, खासकर सुबह और शाम के समय मौसम सर्द भरा रहता है। सर्दियां शुरू होते ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। ठंडी हवाओं और वातावरण में नमी की कमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। इसका असर सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि हाथों पर भी दिखाई देता है। कई बार हाथों की त्वचा रूखी होने के चलते उसमें खिंचाव भी महसूस होने लगता है।

हाथों की त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। इसके लिए बाजार में कई तरह की हैंड क्रीम उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनकी मदद से घर पर ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम तैयार किया जा सकता है। आप हाथों की त्वचा को नमी देने के लिए नारियल तेल, एलोवेरा जेल, शिया बटर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सामग्री

2 बड़े चम्मच शिया बटर

1 बड़ा चम्मच नारियल तेल

1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल

आधा छोटा चम्मच विटामिन ई ऑयल (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच बादाम तेल

इस तरह बनाएं हैंड क्रीम

सबसे पहले एक साफ कटोरी में शिया बटर लें। अगर यह बहुत सख्त है, तो इसे डबल बॉयलर की मदद से हल्का पिघला लें। अब इसमें नारियल तेल और बादाम का तेल मिलाएं। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह चलाते हुए मिश्रण तैयार कर लें। मिश्रण को कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसमें एलोवेरा जेल डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटते हुए क्रीमी टेक्सचर पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें विटामिन ई ऑयल भी मिला सकते हैं। आपकी होममेड हैंड क्रीम तैयार है, इसे किसी साफ और सूखे डिब्बे में भी भरकर रख सकते हैं।

इस्तेमाल करने का तरीका

इस क्रीम को लगाने से पहले हाथ धो लें और तौलिए से पोंछकर सुखा लें। जब हाथ थोड़े नम हों, तब थोड़ी सी क्रीम लेकर दोनों हाथों पर लगाएं। उंगलियों, नाखूनों के आसपास और हाथों के ऊपरी हिस्से पर अच्छी तरह मसाज करें। रात को सोने से पहले भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके हाथ अधिक रूखे हैं, तो जरूरत के अनुसार दिन में दो से तीन बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

ध्यान रखें ये बातें

इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर कर लें।

क्रीम को फ्रिज में रखकर कुछ दिनों तक चलाया जा सकता है।

अगर यह क्रीम लगाने पर त्वचा में जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो तो तुरंत साफ पानी से धो लें और इस्तेमाल न करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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