उत्तर भारत में मौसम ने धीरे-धीरे करवट बदलना शुरू कर दिया है और सुबह के समय हल्की-हल्की ठंड लगनी भी शुरू हो गई है। मौसम बदलते ही त्वचा में भी बदलाव होने लगता है। ठंड के मौसम में होंठ रूखे होकर फटने लगते हैं और उन पर पपड़ी जमने लगती है। कई बार होंठों की त्वचा इतनी सूख जाती है कि उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और जलन भी महसूस होती है। इससे बचने के लिए लोग अक्सर बाजार में मिलने वाले लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बाजार के ही प्रोडक्ट पर निर्भर रहा जाए। हमारे किचन और आसपास कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जिनका इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जा सकता है।

रूखे होंठों की देखभाल करने के लिए आप तिल के तेल और शुद्ध मोम से बना घरेलू लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय घरों में लोग लंबे समय से त्वचा की देखभाल के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें मौजूद वसा त्वचा को मुलायम रखने में मदद कर सकती है। वहीं, बीवैक्स मिलाने से बाम होंठों पर नमी बनाए रखने वाली परत बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह बनाएं ये प्राकृतिक लिप बाम:

लिप बाम बनाने के लिए सामग्री

1 छोटा चम्मच तिल का तेल

आधा छोटा चम्मच बीवैक्स (मधुमक्खी का शुद्ध मोम)

आधा छोटा चम्मच शिया बटर (वैकल्पिक)

लिप बाम बनाने का आसान तरीका

यह लिप बाम घर पर बनाना काफी आसान है। इसके लिए एक छोटे, साफ कटोरे में बीवैक्स और शिया बटर डालें। इसके बाद कटोरे को गर्म पानी के ऊपर रखकर मिश्रण को धीरे-धीरे पिघलाएं। अब इसमें तिल का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को साफ और सूखे डिब्बे में भर दें और इसे ठंडा होने दें। जमने के बाद आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस्तेमाल करने का सही तरीका

अपने होंठों पर इसकी पतली परत लगाएं। जरूरत के अनुसार दिन में दोबारा और सोने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह आप घर पर आसीन से प्राकृतिक लिप बाम तैयार कर सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

इसे होंठों पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

जलन, लालिमा या खुजली होने पर तुरंत साफ पानी से धो लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। त्वचा से जुड़े किसी भी बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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