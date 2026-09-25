Face Yoga For Double Chin: अगर सेल्फी लेते समय आपका ध्यान भी सबसे पहले ठुड्डी के नीचे जमा फैट पर जाता है और आप भी डबल चिन को कम करना चाहते हैं, तो रोज की रूटीन में कुछ आसान एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं।

इन्हें करने के लिए न जिम जाने की जरूरत है और न किसी खास मशीन की। गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों पर काम करने वाली ये एक्सरसाइज डबल चिन को कम करने में कुछ मदद कर सकती हैं। हालांकि, इन्हें फैट घटाने का सीधा तरीका नहीं मानना गलत है।

डबल चिन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें?

चिन टक

यह गर्दन की मांसपेशियों को सक्रिय करने वाली आसान एक्सरसाइज है। इसके करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठें या खड़े हो जाएं। फिर ठुड्डी को नीचे झुकाने के बजाय धीरे से पीछे की तरफ ले जाएं, जैसे जानबूझकर डबल चिन बना रहे हों। गर्दन को सीधा रखें और कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें। फिर सामान्य स्थिति में लौट आएं। इसे आप धीरे-धीरे 10 बार दोहरा सकते हैं।

सीलिंग किस एक्सरसाइज

यह नाम भले ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसे करना काफी आसान है। इसके करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठना या खड़े होना है। इसके बाद ृसिर को धीरे से पीछे ले जाकर छत की तरफ देखें। अब होंठों को ऐसे सिकोड़ें जैसे ऊपर छत को किस करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ सेकंड रुकें और फिर सामान्य स्थिति में लौट आएं। इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान आपको गर्दन और ठुड्डी के आसपास खिंचाव महसूस हो सकता है।

जीभ बाहर निकालने वाली एक्सरसाइज

इसमें जीभ और ठुड्डी के आसपास की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इसे करना भी बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले मुंह खोलें और जीभ को जितना आराम से बाहर निकाल सकते हैं निकालें। फिर कोशिश करें कि ठुड्डी और गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव महसूस हो। इसके बाद कुछ सेकंड रुकें और रिलैक्स करें। इसके बाद आप इसे दोहरा सकते हैं।

गर्दन को धीरे-धीरे घुमाएं

गर्दन की हल्की मूवमेंट भी रूटीन में शामिल की जा सकती है। इसके लिए सीधे बैठें या खड़े हों। ठुड्डी को धीरे से छाती की तरफ लाएं और फिर गर्दन को आराम से एक तरफ घुमाते हुए गोलाकार दिशा में ले जाएं। कंधों को स्थिर रखें और किसी भी तरह का दर्द या तेज खिंचाव महसूस हो तो रुक जाएं।

इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ ठुड्डी की एक्सरसाइज करके उसी जगह का फैट कम करने का दावा वैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं है। गर्दन और जबड़े की एक्सरसाइज धीरे और आराम से करें। जरूरत से ज्यादा करने पर गर्दन या जबड़े की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ सकता है।