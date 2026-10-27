अगर आप भी डोसा बनाने के लिए पहले दाल-चावल को 3-4 घंटे भिगोते हैं, फिर इन्हें पीसकर कई घंटों तक फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी वक्त लगता है। इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती होगी। अगर कभी सुबह या शाम को डोसा खाने का मन हो जाए, तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन शेफ निशा मधुलिका ने एक रेसिपी शेयर की है, जिससे न दाल-चावल भिगोने का झंझट रहेगा और न ही फर्मेंटेशन का इंतजार करना पड़ेगा। आइए, जानें इसकी रेसिपी। इस तरीके से डोसा बहुत क्रिस्पी बनता है।

डोसा बनाने के लिए सबसे पहले डेढ़ कप चावल लें। इसके लिए छोटे चावल लेना बेहतर रहेगा। इन्हें अच्छी तरह धो लें। फिर इसमें इतना पानी डाल दें कि चावल पूरी तरह डूब जाएं। आधा कप उड़द दाल लें और इसे भी धो लें। इसमें आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने डालकर मिला दें। इसे ढककर रख दें।

एक पैन में थोड़ा-सा तेल डालें। उसमें सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, करी पत्ता और थोड़ी-सी हल्दी डालें। फिर एक छोटा टमाटर काटकर डाल दें। इसमें एक छोटा चम्मच अदरक और थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दें। थोड़ा-सा पानी डालकर टमाटर को नरम होने दें।

जब टमाटर नरम हो जाएं, तो उन्हें मैश कर लें। फिर चार उबले हुए आलू तोड़कर इसमें डाल दें। स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर भूनें। आलू को दबाते हुए पकाएं। इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। इसे बनाने में करीब 15-20 मिनट लग सकते हैं। इस दौरान आपकी दाल और चावल भी फूल जाएंगे।

दाल पीसते समय मिलाएं ये चीज

अब चावल को पीस लें। दाल पीसते समय इसमें थोड़ा-सा दही डाल दें। साथ ही थोड़ा-सा तेल भी डालें। इससे डोसे में क्रिस्पीपन आता है। दाल पीसते समय बिल्कुल भी पानी न डालें। अब दाल और चावल को आपस में मिला लें। इसमें स्वादानुसार नमक डालें। दाल-चावल पीसते समय और बाद में कुल मिलाकर करीब एक कप पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बैटर न ज्यादा पतला बनेगा और न ही ज्यादा गाढ़ा। आखिर में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। इसकी जगह ईनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिला लें। डोसा बनाने के लिए बैटर तैयार है।

इस तरह बनाएं क्रिस्पी डोसा

अब नॉनस्टिक तवे को गर्म कर लें। उस पर तेल डालकर चारों तरफ लगा लें। फिर थोड़ा-सा पानी डालकर तवे को ठंडा करें और गैस बंद कर दें। इसके बाद डोसे का बैटर तवे पर डालकर गोल-गोल फैलाएं। फिर गैस चालू कर दें। डोसे के चारों तरफ तेल डालें। जब डोसा सिकने लगे, तो उस पर आलू का मसाला डालें और फिर उसे मोड़ दें। आपका क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है।