Dosa Origin History: भारत देश अपनी विविधता की वजह से दुनियाभर में अलग पहचान रखता है। यहां के हर राज्य, शहर और गांव की एक अलग पहचान है। हर जगह की कोई न कोई खासियत है, जो उसे सबसे अलग बनाती है। देश की संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताएं, पहनावा और खान-पान में आपको विविधता नजर आएगी। यही वजह है कि दुनियाभर से लोग यहां की संस्कृति को जानने के लिए आते हैं। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहां की संस्कृति और खानपान उत्तर भारत से काफी अलग है।

दक्षिण भारत के खाने की बात करें तो यहां पर इडली, वड़ा, सांभर के अलावा डोसा काफी प्रसिद्ध है। पतला, कुरकुरा और स्वाद से भरपूर डोसा आज सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग हर हिस्से में लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। चावल और उड़द की दाल को फर्मेंट करके बनने वाली यह व्यंजन नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है। नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक डोसा खाना पसंद किया जाता है। आज के समय में सादा डोसा, मसाला डोसा और कई तरह से इसे बनाया जाता है। जगह-जगह मिलने वाला डोसा सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि यह देश, समय और कल्चर को जोड़ता है। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है।

तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ी डोसे की कहानी

दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा रही है कि डोसे की उत्पत्ति आखिर किस जगह हुई। तमिलनाडु वालों का कहना है कि 5वीं शताब्दी से यह साक्ष्य है कि डोसे की उत्पत्ति यहां हुई। कहा जाता है कि तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर और तिरुपति मंदिर में इसे लेकर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। वहीं संगम साहित्य (प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्य संग्रह) में भी इसका उल्लेख मिलता है।

दूसरी तरफ कर्नाटक वालों का कहना है कि मनसोल्लासा में डोसा का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह बाद में लिखा गया है। शेफ रणवीर बरार के अनुसार तमिलनाडु में अगर डोसा बना तो उसका जुड़ाव इंडोनेशिया, जकार्ता और सुमात्रा से है। प्राचीन काल में इंडोनेशिया में हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे, जहां पर काफी इंटरमैरिज (अंतरविवाह) होती थीं। कहा जाता है कि चावल को फर्मेंट करने का विचार इंडोनेशियन रानियां अपने साथ लेकर आईं थीं। यहीं से इडली और डोसे की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि इसके बाद तमिलनाडु में डोसा बना। लेकिन उस समय डोसा सॉफ्ट और मुलायम बनाया जाता है।

उडुपी में डोसे का अविष्कार कैसे हुए?

वहीं उडुपी वालों का मनाना है कि डोसे की उत्पत्ति मठ से हुई। माना जाता है कि यहां पर एक साधु थे जिन्होंने चावल को फर्मेंट करके पीने के लिए ड्रिंक तैयार करने की कोशिश की। लेकिन यह उनके मुताबिक नहीं बनी और उन्हें गिल्ट (दोष) महसूस हुआ। तब उन्होंने उसी चावल को पीस दिया और उसका नाम रखा डोसा। इस तरह उडुपी में डोसा का आविष्कार हुआ। कहा जा सकता है कि आज के समय में मिलने वाला डोसा उडुपी की देन है। यहां पर डोसे को चटनी के साथ सर्व किया गया और उसे क्रिस्पी बनाया गया। आज भी आप अगर उडुपी मठ जाएंगे, तो यहां साथ बैठकर डोसा खाने की परंपरा है। यहां पर आपको भक्ति भाव से खाने का अनुभव मिल सकता है।

कर्नाटक का एक और शहर है जिसका जुड़ाव डोसे से है। दरअसल इस शहर का नाम मैसूर है। कहा जाता है कि पहला मसाला डोसे का आविष्कार मैसूर में ही हुआ था। मैसूर में मैलारी डोसा नाम से एक रेस्टोरेंट है जहां पर यह दावा किया जाता है कि पहला स्टफिंग डोसा बना। यहां पर स्टफिंग को सागो कहा जाता है।

आज के समय में डोसा सिर्फ एक डिश नहीं रहा बल्कि समय और स्वाद के साथ यह भारतीय खानपान का अहम हिस्सा बन चुका है। इंडोनेशिया से होते हुए दक्षिण भारत के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ा इसका सफर कर्नाटक के रास्ते कई रूपों और स्वादों को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचा है। सदियों के बदलाव के बाद भी इसकी खासियत यही है कि यह अपनी पारंपरिक जड़ों को बरकरार रखते हुए लोगों की पसंद के मुताबिक नए रूप अपनाता रहा है। यही वजह है कि इसे आज भी लोग चाव से खाते हैं।