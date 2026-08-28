घर की सजावट करते समय अक्सर लिविंग रूम, बेडरूम और बालकनी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि घर या कमरे का दरवाजा पूरे इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक का अहम हिस्सा होता है। घर या किसी भी कमरे में जाने से पहले लोगों की नजर दरवाजे पर ही पड़ती है। ऐसे में इसे सजाकर आप पूरे घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। दरवाजे को सजाने के लिए महंगे डेकोर आइटम या ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और सही चीजों की मदद से दरवाजे के लुक को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है।

मेन डोर या अपने कमरे के दरवाजे को खूबसूरती से सजाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए तरीकों की मदद ले सकते हैं। इनसे दरवाजे को नया लुक मिल सकता है और घर भी खूबसूरत और स्टाइलिश लग सकता है।

दरवाजे के लिए पर्दे

दरवाजे को सजाने के लिए पर्दे बेहतरीन और बजट फ्रेंडली विकल्प हो सकते हैं। कॉटन, शीयर या हैवी ब्लैक आउट पर्दे कमरे की जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। अगर अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो नेट या ऑर्गेंजा फैब्रिक के पर्दे भी बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

क्रोशिया हैंगिंग

दरवाजे को खूबसूरत और अलग लुक देने के लिए क्रोशिया से बनी हैंगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पसंद के रंग और डिजाइन वाली क्रोशिया हैंगिंग को दरवाजे पर लगाएं। हल्के रंग की क्रोशिया सजावट घर को सॉफ्ट और एलिगेंट लुक दे सकती है।

फूलों से सजाएं

फूलों से दरवाजे को सजाया जा सकता है। इसके लिए आप आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी फूलों की माला या फ्लोरल हैंगिंग भी लगाई जा सकती है। फूलों से सजा हुआ दरवाजा फ्रेश और खूबसूरत लुक दे सकती है।

मैक्रेम हैंगिंग

बोहो या मिनिमल डेकोर पसंद है, तो दरवाजे पर मैक्रेम हैंगिंग लगाई जा सकती है। अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन में मिलने वाली मैक्रेम हैंगिंग दरवाजे को सिंपल और स्टाइलिश लुक दे सकती है। इसमें तरह-तरह के डिजाइन मिल जाते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े मैक्रेम हैंगिंग चुन सकती हैं।

बास्केट हैंगिंग

छोटी बुनी हुई बास्केट दरवाजे या उसके आसपास की दीवार पर लगाई जा सकती है। जिसमें आर्टिफिशियल फूल, पत्तियां और नकली फल रख सकते हैं। यह तरीका नेचुरल थीम वाले घरों में अच्छा लग सकता है। आप अपने कमरे के दरवाजे के बाहर भी इस तरह का डेकोर अपना सकते हैं।

बीड कर्टन

लिविंग रूम, बेडरूम या मेन गेट पर बीड कर्टन लगा सकते हैं। यह घर को थोड़ा यूनिक लुक दे सकता है। लकड़ी, मोतियों या रंगीन बीड्स से बने कर्टन को आप के इंटीरियर के अनुसार चुन सकती हैं। यह दरवाजे को बोहो या क्रिएटिव लुक देने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

पेपर डेकोर

सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए आप खुद से डेकोर बनाकर दरवाजे पर लगा सकते हैं। रंगीन पेपर से फूल, पत्तियां, झालर, स्टार या दूसरी चीजों को बनाकर दरवाजे पर सजा सकती हैं। बच्चों के साथ मिलकर डीआईवाई डेकोर तैयार करना भी अच्छा आइडिया हो सकता है।