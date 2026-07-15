कभी पनीर बनाना हो लेकिन घर में दूध न हो या फिर दूध से बना पनीर आप नहीं खाते हो तो क्या करेंगे? पनीर का नाम सुनते ही सबसे पहले दूध का ख्याल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना दूध के भी पनीर जैसा विकल्प तैयार किया जा सकता है? आजकल वीगन डाइट अपनाने वाले और डेयरी प्रोडक्ट्स से परहेज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

ऐसे में आप बिना दूध के भी पनीर तैयार कर सकते हैं। वीगन डाइट लेने वाले लोग सोयाबीन, काजू, बादाम और मूंगफली जैसी चीजों से बने डेयरी-फ्री विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, ये पारंपरिक भारतीय पनीर नहीं होते, बल्कि प्लांट-बेस्ड विकल्प हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दूध के बिना पनीर जैसे विकल्प कैसे बनाए जाते हैं और इनमें से कौन-सा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो यहां जानिए पूरी जानकारी।

टोफू

यह सबसे लोकप्रिय डेयरी-फ्री विकल्प में से एक है। इसे गाय या भैंस के दूध से नहीं, बल्कि सोयाबीन के दूध से बनाया जाता है। सोया दूध में प्राकृतिक जमाने वाले पदार्थ (कोएगुलेंट) मिलाकर उसे जमाया जाता है और फिर उसका पानी निकालकर ब्लॉक तैयार किया जाता है। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है।

काजू से बना वीगन पनीर

आप काजू से भी वीगन पनीर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भीगे हुए काजू को पीसकर उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। इसमें अगर-अगर या अन्य प्लांट-बेस्ड सेटिंग एजेंट मिलाकर इसे जमाया जाता है। इसका स्वाद हल्का क्रीमी होता है।

बादाम आधारित विकल्प

बादाम का दूध या भीगे हुए बादाम का पेस्ट इस्तेमाल करके भी डेयरी-फ्री चीज जैसा उत्पाद तैयार किया जाता है। यह उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है जो डेयरी उत्पाद नहीं खाते।

मूंगफली से बना विकल्प

काजू-बादाम से पनीर बनाना महंगा होता है। ऐसे में आप अगर कुछ किफायती विकल्प खोज रहे हैं तो आप मूंगफली से भी पनीर बना सकते हैं। इसका स्वाद और टेक्सचर पारंपरिक पनीर से अलग होता है।

क्या डेयरी-फ्री विकल्प पनीर जितने पौष्टिक होते हैं?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चीज से बनाया गया है। टोफू में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। काजू और बादाम वाले विकल्पों में हेल्दी फैट अधिक हो सकता है। सभी डेयरी-फ्री विकल्पों में कैल्शियम या प्रोटीन की मात्रा एक जैसी नहीं होती, इसलिए खरीदते समय न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना जरूरी है।

सोयाबीन के दूध से टोफू बनाने का तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

इसे बनाने के लिए आपको 1 लीटर बिना मीठा सोया दूध, 2–3 चम्मच नींबू का रस या सफेद सिरका की जरूरत होगी। या फिर आप 1–2 चम्मच फूड-ग्रेड कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। पारंपरिक टोफू बनाने में यही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मलमल का कपड़ा, छलनी, कोई भारी वजन वाली चीज भी चाहिए।

अब नोट करें बनाने का तरीका

सबसे पहले सोया दूध को एक बर्तन में डालकर मध्यम आंच पर लगभग 80–90°C तक गर्म करें। उबाल आने के बाद गैस धीमी कर दें। फिर गैस बंद करके धीरे-धीरे नींबू का रस या सिरका मिलाएं और हल्के हाथ से चलाएं। 5–10 मिनट तक छोड़ दें ताकि दूध फटकर दही जैसे दाने और पानी अलग हो जाए। अगर दूध अच्छी तरह नहीं फटे, तो थोड़ा-थोड़ा करके और नींबू का रस या सिरका डाल सकते हैं।

इसके बाद मलमल के कपड़े से मिश्रण छान लें। दानों को साफ पानी से हल्का धो लें, ताकि नींबू या सिरके का स्वाद कम हो जाए। इसके बाद कपड़े में दानों को बांधकर अतिरिक्त पानी निकालें। फिर किसी समतल बर्तन में रखकर ऊपर 1–2 किलो का वजन रख दें। करीब 20–30 मिनट बाद जब पानी निकल जाए, तो कपड़ा हटाएं। आपका टोफू (सोया पनीर) तैयार है।