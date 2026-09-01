कई दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं, जिन्हें लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। सबसे अधिक किसी व्यंजन की लोकप्रियता है तो वह इडली और डोसा है, जो लगभग भारत के कोने-कोने तक पहुंच चुके हैं। अगर इन्हें सही तरीके और सामग्री के साथ बनाया जाए, तो यह सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें तेल-मसालों की मात्रा काफी कम होती है। इडली और डोसा का बैटर मुख्य रूप से चावल और उड़द दाल से बनता है। बनाते समय इनमें कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं।

कई बार इडली और डोसा बनाते समय बैटर बच जाता है। बैटर को ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि इनका क्या करें। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है, तो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप बचे हुए इडली-डोसा बैटर से स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकोड़े तैयार कर सकते हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक खा सकते हैं। आइए जानते हैं बचे हुए बैटर से कैसे पकोड़े तैयार करें।

जरूरत के सामान

1 कप बचा हुआ इडली-डोसा बैटर (या जरूरत अनुसार)

1 बारीक कटा हुआ छोटा प्याज

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

2-3 बड़े चम्मच बेसन या चावल का आटा

तलने के लिए तेल

नमक स्वादानुसार

स्वादिष्ट पकोड़े बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक बड़े बाउल में बचा हुआ इडली-डोसा बैटर लें। इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स कर लें।

अगर बैटर पतला लगे तो इसमें 2-3 चम्मच बेसन या चावल का आटा डाल सकते हैं। मिश्रण न बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा। अब कड़ाही में मध्यम आंच पर तेल गर्म करें। इसके बाद हाथ या चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा मिश्रण गर्म तेल में डालें। पकोड़ों को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।

अब तले हुए पकोड़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इन पकोड़ों को हरी चटनी, नारियल चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोस सकते हैं। इस तरह आप बचे हुए इडली-डोसा के बैटर से आसानी से स्वादिष्ट पकोड़े तैयार कर सकते हैं।

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