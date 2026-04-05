घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लोग पुरानी समझकर फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही किसी कोने में रख देते हैं। जबकि थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ यही चीजें घर की सजावट में बेहद काम आ सकती हैं। अक्सर महिलाएं अपनी पुरानी या टूटी हुई चूड़ियों को बेकार समझकर फेंक देती हैं, लेकिन ये चूड़ियां कचरा नहीं बल्कि शानदार डेकोरेशन आइटम बनाने का बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं।

घर को सजाने के लिए जहां लोग महंगे डेकोरेटिव सामान पर पैसे खर्च करते हैं, तो वहीं आप इन्हीं रंग-बिरंगी चूड़ियों का स्मार्ट इस्तेमाल करके खूबसूरत और यूनिक सजावट तैयार कर सकते हैं। इनसे न सिर्फ घर को नया लुक मिलता है, बल्कि यह फिर से इस्तेमाल में आ जाती हैं। आइए जानते हैं पुरानी और टूटी चूड़ियों से क्या-क्या बना सकते हैं।

1- बनाएं फोटो फ्रेम

खूबसूरत और यूनिक फ्रोटो फ्रेम बनाने में भी पुरानी और टूटी चूड़ियां काम आ सकती हैं। इसके लिए पुराने फोटो फ्रेम पर चूड़ियों को आधा काटकर या पूरी चिपकाकर सजा दें। इससे साधारण फ्रेम दिखने में रंगीन और स्टाइलिश लगेगा।

2- दीवार के लिए बनाएं हैंगिंग आइटम

पुरानी चूड़ियों की मदद से आप खूबसूरत दीवार हैंगिंग बना सकते हैं। पुरानी चूड़ियों को अलग-अलग आकार में जोड़कर गोल या फूल की शेप में बना लें। बीच में मोती, घंटी या छोटे-छोटे लटकन लगा दें। इसे दीवार पर टांगने से कमरा बेहद आकर्षक लगने लगेगा।

3- बनाएं खूबसूरत टी-कोस्टर

चूड़ियों की मदद से आप एक खूबसूरत टी-कोस्टर यानी गिलास रखने के लिए स्टैंड बना सकते हैं। इसके लिए एक ही साइज की चूड़ियों को कार्डबोर्ड पर चिपकाकर नीचे कपड़े की परत लगा दें। इससे खूबसूरत टी-कोस्टर तैयार हो जाएंगे।

4- कैंडल होल्डर

पुरानी चूड़ियों की मदद से आप खूबसूरत कैंडल होल्डर भी बना सकते हैं, जो घर के लुक में चार चांद लगा देगा। इसके लिए चूड़ियों को एक के ऊपर एक चिपकाकर गोल स्टैंड बना लें। ऊपर एक छोटी मोमबत्ती रखें। इस खूबसूरत कैंडल होल्डर को आप टेबल या पूजा घर में रख सकते हैं।

5- फ्लावर वास

चूड़ियों की मदद से आप एक खूबसूरत फ्लावर वास भी बना सकते हैं, जिसे लिविंग रूम में रख सकते हैं। इसके लिए साधारण कांच या प्लास्टिक के बोतल/वॉस पर चूड़ियां चिपका दें। इसपर आप ग्लिटर या स्टोन भी लगा सकते हैं। इससे आपका एक खूबसूरत फ्लावर वास बन जाएगा।

Also Read

फेंकने से पहले जरूर देखें, बेकार पड़ी साड़ियों से बनाएं 5 खूबसूरत होम डेकोर आइटम्स