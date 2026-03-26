घर के कुछ ऐसे सामान होते हैं, जो पुराना या हल्के खराब होने पर फेंक दिए जाते हैं। इन्हीं से एक है टेबलक्लॉथ। आमतौर पर हम डाइनिंग या सेंटर टेबल पर कपड़ा बिछाते हैं, ताकि टेबल साफ-सुथरी दिखे और सतह सुरक्षित रहे। लेकिन समय के साथ ये कपड़े फीके पड़ जाते हैं, दाग लग जाते हैं या फैशन से बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद लोग इन्हें बेकार समझकर हटा देते हैं। लेकिन इस पुराने कपड़े को फेंकने के बजाय आप इन्हें कई रचनात्मक तरीकों से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कपड़ों का उपयोग घर की सजावट बढ़ाने, छोटी-छोटी चीजों को व्यवस्थित रखने तक में कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोबारा इनका इस्तेमाल कैसे करें:

1- डेकोरेटिव पिलो कवर

टेबल के कपड़े को फेंकने के बजाए उससे डेकोरेटिव पिलो कवर बना सकते हैं। आप कपड़े को अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी आकार में काट लें और आसानी से निकालने-लगाने के लिए उसमें जिप या बटन लगा सकते हैं। इसे जब तकिए पर लगाएंगे तो इससे घर थोड़ा आकर्षक और यूनिक नजर आएगा।

2- एप्रन बनाएं

पुराने टेबलक्लॉथ को किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप एक यूनिक एप्रन में बदल सकते हैं। अलग-अलग पैटर्न को मिलाकर इसे एक खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं। इससे खाना बनाते समय कपड़े भी सुरक्षित रहते हैं और पुराना टेबलक्लॉथ नए रूप में काम आने लगता है।

3- बैग

पुराने टेबल के कपड़ों की मदद से आप रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाला बैग भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप रोज के सामान लाने, जैसे फल, सब्जियां, राशन और अन्य चीजों में कर सकते हैं।

4- गिफ्ट रैप

पुराने टेबल के कपड़ों का इस्तेमाल गिफ्ट रैप के रूप में भी कर सकते हैं। फैब्रिक रैपिंग गिफ्ट को और भी आकर्षक बनाती है। इसमें आप बेक्ड आइटम, किताबों से लेकर कैंडल जैसी चीजें पैक कर सकते हैं।

5- फ्रेम्ड आर्ट

इन कपड़ों की मदद से आप खूबसूरत पैटर्न वाला दीवार के लिए फ्रेम भी बना सकती हैं। इससे घर की सुंदरता थोड़ी और बढ़ जाती है। इसे फ्रेम को आप लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया या फिर बेडरूम में भी लगा सकते हैं।

6- पेपर टॉवल

पुराने टेबलक्लॉथ से पेपर टॉवल भी बना सकते हैं। इसके लिए इन्हें आयताकार टुकड़ों में काट लें और किनारों से सील दें। ये टिकाऊ, उपयोगी और लंबे समय तक चलने वाले कपड़े बन जाते हैं। गंदे होने पर इन्हें दोबारा धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

7- पर्दे

डायनिंग रूम से लेकर शॉवर कर्टन के लिए भी पुराने टेबल के कपड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप खिड़कियों के लिए भी इससे पर्दे बना सकते हैं।

8- नैपकिन सेट

पुराने टेबल के कपड़ों को नैपकिन सेट में बदला जा सकता है। खाना खाते समय इसे बिछा देने से दाग-धब्बों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही गंदा होने पर इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।



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