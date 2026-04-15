वर्तमान समय में मोबाइल फोन के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। कई ऐसे काम हैं जो पहले घंटों में होते थे, लेकिन अब फोन की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। चाहे किसी जानकारी की जरूरत हो, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग या फिर कहीं जाने के लिए राइड बुक करनी हो, मोबाइल ने हमारे रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना दिया है। मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने के लिए हम अक्सर कवर लगाते हैं, जो गिरने या हल्के झटकों से फोन को बचाने में मदद करता है।

लेकिन समय के साथ ये कवर पुराने हो जाते हैं या ट्रेंड से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद लोग इन्हें बदल देते हैं। ऐसे में पुराने कवर को या तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है या कहीं अलमारी में बेकार पड़े रह जाते हैं। लेकिन ये कवर बेकार नहीं होते, बल्कि इन्हें कई तरह से दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। आइए जानते हैं पुराने मोबाइल कवर को फिर से इस्तेमाल करने के कुछ आसान और क्रिएटिव तरीके।

1- मोबाइल स्टैंड

पुराने कवर के जरिए आप मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। इसके लिए कवर के पीछे थोड़ा कार्डबोर्ड, प्लास्टिक सपोर्ट या कोई मजबूत बेस लगाकर इसे सही एंगल पर पेंट किया जा सकता है। इस तरह का बना हुआ स्टैंड वीडियो देखने, ऑनलाइन क्लास लेने या वीडियो कॉल के दौरान काफी काम आ सकता है।

2- वॉल हैंगर या की होल्डर

पुराने मोबाइल फोन कवर की मदद से आप वॉल हैंगर या की होल्डर बना सकते हैं। इसके कवर के पीछे मजबूत हुक, डबल-साइडेड टेप या छोटा सा एडहेसिव लगाकर इसे दीवार पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। इस छोटे से जुड़ाव के बाद यह कवर चाबियां, ईयरफोन या अन्य छोटी-छोटी जरूरी चीजें रखने के काम आ सकते हैं।

3- कार्ड होल्डर

अगर आपके पास पुराना सिलिकॉन मोबाइल कवर है तो आप इससे छोटा और काम का मिनी पाउच या कार्ड होल्डर बना सकते हैं। इसके लिए कवर के पीछे या अंदर की तरफ एक छोटा सा पॉकेट या पॉउच जोड़ देने से यह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप जरूरी कार्ड, ईयरफोन या अन्य छोटी चीजें आसानी से रख सकते हैं।

4- बच्चों के क्राफ्ट प्रोजेक्ट में आ सकता है काम

आपका बेकार पड़ा पुराना मोबाइल फोन कवर बच्चों के क्राफ्ट प्रोजेक्ट और क्रिएटिविटी एक्टिविटी में काम आ सकता है। इसे बच्चों को पेंटिंग करने, स्टिकर लगाने या DIY आर्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है।

5- डेस्क ऑर्गेनाइजर

अगर आपके पास पुराने फैंनी मोबाइल कवर हैं तो इनका इस्तेमाल आप डेस्क ऑर्गेनाइजर में कर सकते हैं। दरअसल, कई बार स्टडी टेबल जरूरत के सामान बिखरे हुए होते हैं। ऐसे में आप इस पुराने फोन के कवर में पेन ड्राइव, पेन, क्लिप्स या छोटे-छोटे अन्य सामान रख सकते हैं।

इस तरह आप इन पुराने मोबाइल कवर को फेंकने के बजाए इनका फिर से क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।

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