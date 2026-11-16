सर्दियों के मौसम में त्वचा से जुड़ी समस्याएं आम हैं। दरअसल, ठंडी हवाओं और कम नमी के चलते त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। कई बार इसके चलते चेहरे पर खिंचाव भी महसूस होता है। ऐसे में त्वचा को साफ रखने के लिए लोग बाजार में उपलब्ध कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन कई ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिनकी मदद से भी आप बेहतर तरीके से अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं।

सर्दियों के मौसम में रूखी और बेजान त्वचा से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के मॉइस्चराइजर और फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कीवी के छिलकों की मदद से भी आप मॉइस्चराइजर बना सकते हैं। कीवी के छिलके में पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर किस तरह कीवी के छिलकों से मॉइस्चराइजर बनाएं।

कीवी के छिलके में शहद और एलोवेरा मिलाकर मॉइस्चराइजिंग फेस पैक बनाया जा सकता है। इन तीनों के अलग-अलग गुण होते हैं। शहद त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक पहुंचा सकता है और कीवी चेहरे को मुलायम बनाने में मदद कर सकती है।

मॉइस्चराइजर बनाने के लिए जरूरी सामान

1 छोटा चम्मच कीवी के छिलके का बारीक पाउडर

1 छोटा चम्मच शुद्ध एलोवेरा जेल

आधा छोटा चम्मच शहद

आधा छोटा चम्मच ग्लिसरीन (वैकल्पिक)

जरूरत के अनुसार थोड़ा सा गुलाब जल (वैकल्पिक)

इस तरह बनाएं फेस पैक

सबसे पहले कीवी के छिलकों को साफ पानी से धो लें। इन छिलकों को साफ कपड़े पर रखकर पूरी तरह सूखने दें। सूखने के बाद इसे मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। पाउडर में छिलकों के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अब एक साफ कटोरी में एक छोटा चम्मच कीवी के छिलके का पाउडर और एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल अच्छी तरह मिलाकर एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें आधा छोटा चम्मच शहद मिलाएं। अगर त्वचा रूखी रहती है, तो इसमें आधा छोटा चम्मच ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं। मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं।

फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को हल्के क्लींजर से साफ कर लें। इसके बाद उंगलियों की मदद से तैयार मिश्रण की पतली परत चेहरे पर लगाएं। आंखों और होंठों के पास लगाने से बचें। पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मिनट बाद धो लें।

फायदे

यह मॉइस्चराइजर त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है।

रूखेपन से राहत मिल सकती है।

त्वचा को मुलायम रखने में मदद मिल सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

मॉइस्चराइजर लगाने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

मॉइस्चराइजर को चेहरे पर रगड़कर स्क्रब न करें।

आंखों के आसपास मॉइस्चराइजर लगाने से बचना चाहिए।

अगर इसे लगाने से त्वचा में जलन, खुजली या लालिमा हो तो तुरंत चेहरा साफ पानी से धो लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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