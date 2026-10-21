कई बार घर में रखी कई चीजें जब पुरानी हो जाती हैं, तो वो बोरिंग लगने लगती हैं। हल्की सी खरोंच, रंग उड़ जाने या गंदगी जमने के कारण अक्शर लोग उन्हें बदलने के बारे में सोचने लगते हैं। टेबल भी इनमें से एक है। कई बार उसकी पॉलिश उतर जाती है, रंग फीका पड़ जाता है या उसकी डिजाइन घरकी नई सजावट से मेल नहीं खाती, तो लोग नया टेबल खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ आसान तरीकों की मदद से आप अपने पुराने टेबल को नया और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं।

1- पेंट से बदले लुक

अगर आपका पुराना टेबल मजबूत है, लेकिन उसका रंग फीका पड़ गा है, तो उसे आप पेंट करके नया लुक दे सकते हैं। यह पुराने फर्नीचर को नया लुक देने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले टेबल की सतह को अच्छी तरह साफ करें। अगर उस पर पुरानी पॉलिश या पेंट उखड़ रहा है, तो सैंडपेपर की मदद से उसे हल्का घिसकर समतल कर लें। इसके बाद लकड़ी या टेबल की सामग्री के अनुकुल प्राइमर और पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल को आप सफेद, सेज ग्रीन, काला, पेस्टल ब्लू या अपने कमरे के अनुसार रंग दे सकते हैं।

2- वुडन या मार्बल डिजाइन शीट

टेबल को पेंट करने के अलावा उसकी ऊपरी सतह पर अच्छी गुणवत्ता वाली सेल्फ-एडहेसिव शीट लगाकर उसका लुक बदल सकते हैं। बाजार में मार्बल, लकड़ी, ग्रेनाइट और कई अन्य डिजाइन वाली शीट मिल जाती हैं। इसकी मदद से साधारण टेबल को भी आकर्षक बनाया जा सकता है।

3- कांच से बदले लुक

पुराने टेबल की सतह पर खरोंच आ गई हैं या उसे साफ करना मुश्किल हो गया है, तो उसके ऊपर कांच लगाकर भी उसका लुक बदल सकते हैं। लकड़ी के टेबल पर यह काफी अच्छा लगता है। इसके लिए टेबल के आकार के अनुसार सही मोटाई का कांच चुनें। कांच के किनारे अच्छी तरह फिनिश किए हुए होने चाहिए और उसे फिसलने से रोकने के लिए उपयुक्त ग्रिप या पैड लगवा सकते हैं।

4- वॉलपेपेर या सजावटी पैटर्न

टोबल को क्रिएटिव और अलग लुक देना चाहते हैं, तो उस पर सजावटी पैटर्न वाली शीट या उपयुक्त वॉलपेपर लगा सकते हैं। बाजार में फूलों, ज्यामितिय आकृतियों, पत्तियों और पारंपरिक डिजाइनों वाले कई विकल्प मिलते हैं। छोटे साइड टेबल पर हल्के फूलों वाला डिजाइन अच्छा लग सकता है।

5- इस तरह दें विंटेज या रस्टिक लुक

पुराने टेबल को विंटेज या रस्टिक लुक भी दे सकते हैं। इसके लिए लकड़ी की प्राकृतिक बनावट को उभारने वाली फिनिश का इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्के भूरे, गहरे भूरे या ऑप-व्हाइट रंग में पेंट करने से टेबल पर हल्का विंटेज प्रभाव पड़ता है। टेबल को पॉलिश भी कर सकते हैं। इस पर मिट्टी के फूलदान, बुनी हुई ट्रे या प्राकृतिक रंगों वाली सजावटी चीजें रखकर इसका लुक बदल सकते हैं।

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