गांव में अपने घर के आसपास लोग तरह-तरह के हरे-भरे पौधे लगाते हैं। वहीं, शहर में रहने वाले लोग अपनी बालकनी या छत पर कई तरह के फूल और हरे-भरे पौधे लगाते हैं, जो जगह को प्राकृतिक लुक देने के साथ ही वातावरण को तरोताजा रखने में मदद करते हैं। इस मीनी गार्डन को हरा-भरा बनाने के लिए लोग नर्सरी से पौधे खरीदते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है कि कई पौधों की टहनियों की मदद से नए पौधे उगाए जा सकते हैं।

कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं में नई जड़ें विकसित करने की क्षमता होती है। इसके लिए पौधे की अच्छी शाखा काटकर उसे मिट्टी में लगाया जाता है और कुछ समय बाद उसमें जड़ें विकसित होने लगती हैं। इस तरीके से पौधे तैयार करने में खर्च भी कम आता है और एक पौधे से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि, कटिंग लगाते समय सही टहनी, मिट्टी, नमी और रोशनी का ध्यान रखना जरूरी है।

1- जेड प्लांट

जेड प्लांट की मोटी और चमकदार पत्तियां दिखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। इसकी मोटी, हरी पत्तियां और छोटी शाखाएं घर को खूबसूरत दिखाने में मदद करती हैं। इसे टहनी या पत्ती की कटिंग से भी उगाया जा सकता है। कम पानी में अच्छी तरह बढ़ने वाले इस पौधे की देखभाल भी काफी आसान है।

लगाने का तरीका

इसके लिए जेड प्लांट से करीब 3-4 इंच लंबी टहनी काटें। कटिंग को 1-2 दिन छाया में रखकर उसका कटा हिस्सा थोड़ा सूखने दें। इसके बाद हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1-2 इंच गहराई तक लगाएं। शुरुआत में कम पानी दें और इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिले।

2- स्नेक प्लांट

घर के अंदर लगाए जाने वाले इंडोर प्लांट्स में से एक स्नेक प्लांट भी है। इसकी भी पत्तियों की कटिंग करके आसानी से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इसकी लंबी, सीधी पत्तियां घर को आकर्षक लुक देने में मदद करती हैं। इसके साथ ही ये कम देखभाल वाला पौधा है।

लगाने का तरीका

स्नेक प्लांट की पत्ती को नीचे से काटकर करीब 2-4 इंच के टुकड़ों में काट लें। पत्ती के टुकड़ों को उसी दिशा में लगाएं, जिस दिशा में वे पौधे पर लगे थे और कुछ घंटों या एक दिन के लिए छाया में रख दें। इसके बाद 1-2 इंच गहराई तक लगाकर मिट्टी को हल्का नम कर दें। इसे उजली जगह रखें, लेकिन सीधी धूप से बचाना है। कुछ ही दिनों में पौधा तैयार हो सकता है।

3- मोगरा

मोगरा अपने सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है। इस पौधे में जब फूल आते हैं, तो आसपास के वातावरण को सुगंधित रखने में मदद करते हैं। इसकी भी टहनियों की मदद से नया पौधा तैयार किया जा सकता है।

कैसे लगाएं

इसके लिए न तो बहुत नरम और न ही बहुत पुरानी बल्कि स्वस्थ और अर्ध-कठोर टहनी चुनें। 4-5 इंच की टहनी को काटकर उसके नीचे की पत्तियों को हटा दें। कटिंग के लिए हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। शुरुआत में मिट्टी को सूखने दें और फिर हल्का नम करते रहें। सही धूप और पानी मिलने पर इसकी जड़ें बनने लगती हैं और नई पत्तियां भी निकल सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पौधे से जुड़ी किसी भी समस्या की सही पहचान और उचित देखभाल के लिए बागवानी विशेषज्ञ की सलाह लें।

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