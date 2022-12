Hair Fall: प्याज का रस वाकई में बालों का झड़ना कम कर सकता है? एक्सपर्ट से जानिए

Hair Care Tips: बालों को हेल्दी (Healthy Hair), मजबूत और घना बनाने के लिए लोग प्याज के रस (Onion Juice) को लेकर कई सारे प्रयोग करते हैं।

Hair Fall: प्याज को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। (Image: Canava)

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram