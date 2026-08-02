काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें नाक में उंगली डालने की आदत होती है। अक्सर लोग कई बार इसे बिना सोचे-समझे कर लेते हैं। परेशानी होने पर तो ठीक है लेकिन नाक में उंगली डालने की जब आदत बन जाती है तो यह नुकसान भी पहुंचा सकती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि बार-बार नाक में उंगली डालने से नाक के अंदर की नाजुक परत को नुकसान पहुंच सकता है और समय के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में मुंबई सेंट्रल के वॉकहार्ट हॉस्पिटल के ईएनटी (नाक, कान और गला) विशेषज्ञ डॉ. नयन के. शेट्टी से बात की तो उन्होंने बताया कि नाक के अंदर की परत बहुत संवेदनशील होती है। बार-बार उंगली डालने से इसमें आसानी से खरोंच या चोट लग सकती है। कभी-कभी नाक में उंगली डालने से आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन अगर यह आदत बार-बार दोहराई जाए, तो नाक के अंदर की परत में जलन और सूजन हो सकती है।

क्या नाक का आकार बदल सकता है

डॉ. शेट्टी बताते हैं कि, “नथुनों (नाक के दोनों छिद्र) की अंदरूनी परत बहुत पतली और संवेदनशील होती है। बार-बार रगड़ने या खरोंचने से इसमें छोटी-छोटी चोटें लग सकती हैं और सूजन आ सकती है।” उन्होंने आगे कहा कि लगातार होने वाली यह जलन नथुनों के आसपास के मुलायम ऊतकों (सॉफ्ट टिश्यू) को कमजोर कर सकती है। कुछ मामलों में बार-बार नाक में खींचने या फैलाने से समय के साथ उनका आकार थोड़ा बदल सकता है और नथुने पहले की तुलना में कुछ अधिक चौड़े दिखाई दे सकते हैं।

यह बदलाव आमतौर पर धीरे-धीरे होता है। डॉ. शेट्टी कहते हैं कि, नाक का आकार एक-दो दिन में नहीं बदलता, लेकिन अगर लंबे समय तक बार-बार उंगली डालने की आदत बनी रहे, तो इससे नाक के ऊतकों की बनावट और सेहत पर असर पड़ सकता है।

संक्रमण का खतरा कैसे बढ़ता है

दिनभर अलग-अलग चीजों को छूने से हाथों पर कई तरह के रोगाणु जमा हो जाते हैं। ऐसे में नाक में उंगली डालने से हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु नाक के अंदर पहुंच सकते हैं। डॉ. शेट्टी के अनुसार, ‘जब उंगलियां नाक के अंदर जाती हैं, तो ये कीटाणु आसानी से नाक की अंदरूनी परत तक पहुंच सकते हैं।’ वहीं, उंगली डालने से बनने वाली छोटी-छोटी खरोंच संक्रमण का खतरा और बढ़ा देती हैं। इसके आगे वह कहते हैं कि इन छोटी चोटों के चलते बैक्टीरिया ऊतकों (टिश्यू) के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, जिससे नाक के अंदर दर्दनाक घाव, सूजन या छोटे-छोटे फोड़े हो सकते हैं। बार-बार संक्रमण होने पर नाक के अंदर सूजन, जलन और पपड़ी जमने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

नुकसान के संकेत

अगर नाक में उंगली डालने की आदत है, तो कुछ लक्षण हैं जिससे नाक की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचने का संकेत माना जा सकता है। डॉ. शेट्टी कहते हैं कि, बार-बार नाक से खून आना, लगातार जलना रहना, दोनों छिद्रों (नथुनों) के अंदर दर्द होना या बार-बार पपड़ी जमना जैसी समस्याएं नुकसान के संकेत हो सकती हैं।

यह लक्षण भी हो सकते हैं

नथुनों के अंदर लालिमा

सूजन या छूने पर दर्द महसूस होना

नाक के अंदर जलन या जलने जैसा एहसास होना

इसके आगे वह कहते हैं कि अगर ये लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो इसका मतलब हो सकता है कि नाक की अंदरूनी परत में लगातार जलन या नुकसान हो रहा है।

नाक का सूखापन कैसे दूर करें

डॉ. शेट्टी कहते हैं कि अगर नाक के अंदर नमी बनी रहे, तो यह आदत काफी हद तक कम हो सकती है। आइए जानते हैं किस तरह नाक का सूखापन दूर करें।

नाक की अंदरूनी परत को नम रखने के लिए सलाइन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

जहां सोते हैं वहां की हवा में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

नाक साफ करने के लिए उंगली की बजाय मुलायम टिश्यू का इस्तेमाल करें।

डॉ. शेट्टी के अनुसार, नाक के सूखेपन का समय रहते इलाज करने से नाक में उंगली डालने की इच्छा कम हो सकती है और नथुनों की नाजुक अंदरूनी परत सुरक्षित रहती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली राय पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या नई दिनचर्या को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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