Diwali Waste DIY Ideas: दिवाली पर घर की साफ-सफाई और सजावट काफी जोर-शोर से की जाती है। जिसकी रौनक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक देखने को मिलती है। हालांकि दिवाली खत्म होते ही सजावटी चीजों को हटा दिया जाता है। दिवाली पर इस्तेमाल होने वाले दीयों, मोमबत्तियों और मिठाई के डिब्बों का काम खत्म हो जाता है। ऐसे में इन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता है या किसी कोने में रख दिया जाता है। लेकिन आप इन चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।

मिट्टी के दीयों, मोमबत्ती के जार और मिठाई के खाली डिब्बों से कुछ सजावटी चीजें बनाई जा सकती हैं। इससे बेकार चीजों का इस्तेमाल हो सकेगा और घर को सजाने के लिए सुंदर और आकर्षक चीजें भी तैयार हो जाएंगी। अगर आप भी दिवाली के बाद कुछ चीजों को फेंक देते हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

दीयों का इस्तेमाल

घर को सजाने के लिए खरीदे गए मिट्टी के दीये दिवाली के बाद हटा दिए जाते हैं। इन्हें फेंकने या स्टोर रूम में रखने की बजाय आप इन्हें सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दीये के पीछे वाले हिस्से को सैंड पेपर की मदद से घिस लें। इससे दीये की सतह चिकनी हो जाएगी। इसके बाद लकड़ी का छोटा टुकड़ा लें और इसे ग्लू की मदद से दीये के अंदर चिपका दें। अब दीये को अच्छी तरह पेंट कर दें। इसके लिए आप अपनी पसंद के रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर सफेद डॉट यानी बिंदी लगाएं। जिससे इसे मशरूम का आकार मिल जाए। अब इनका इस्तेमाल आप गमले की सजावट में कर सकते हैं। इसे आप पौधे के आसपास मिट्टी में गाढ़ दें।

एमडीएफ (लकड़ी का चिकना बोर्ड) और दीयों की मदद से आप खूबसूरत वॉल आर्ट तैयार कर सकते हैं। एमडीएफ की जगह आप कोई भी पुरानी लकड़ी का टुकड़ा या कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तीन दीये लें और इसकी सतह को सैंड पेपर से घिसकर चिकना कर लें। अब ग्लू की मदद से एमडीएफ के ऊपर दीयों को समान दूरी पर चिपका दें। अब क्ले से इसे अच्छी तरह कवर कर लें। इससे आप तीन तरह के फेस बना लें। इसके ऊपर डिटेलिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग रंग से पेंट कर दें। इसे आप दीवार पर सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

मिठाई के डिब्बे का इस्तेमाल

दिवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है। इस दौरान घर पर कई सारे मिठाई के डिब्बे इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें फेंकने की बजाय आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मिठाई के डिब्बे का नीचे वाला हिस्सा लें। इसे मोटे जूट फैब्रिक या कोई अच्छे फैब्रिक की मदद से अंदर से कवर कर दें। ग्लू की मदद से फैब्रिक को चिपकाएं। अब किनारे को सजाने के लिए एक सफेद रस्सी या ऊन लें। इसे डिब्बे के चारों तरफ लपेटते हुए कवर करें। जिससे किनारे पूरी तरह कवर हो जाएं। अब बीच में एक सुंदर फूल या आर्ट पीस को ग्लू से चिपका दें। इसका इस्तेमाल आप डाइनिंग टेबल या कॉफी टेबल पर सामान रखने के लिए कर सकते हैं।

मिठाई के डिब्बे के ढक्कन वाले हिस्से को भी इसी तरह सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप खूबसूरत वॉल पेपर, चार्ट पेपर, फैब्रिक या रंगीन पेपर की मदद से पूरी तरह अच्छे से कवर कर दें। इसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर छोटी-छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनसे आप डेकोर पीस या बैग भी बना सकते हैं।

मोमबत्ती के जार का इस्तेमाल

घर पर सजावट के लिए तरह-तरह की मोमबत्तियां खरीदी जाती हैं। जिनमें से कुछ जार वाली भी होती हैं। मोमबत्ती जलने के बाद खाली जार बच जाता है, जिसका इस्तेमाल आप सजावट के लिए कर सकती हैं। सबसे पहले गरम पानी डालकर जार को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। अब लेस को जार के ऊपर चिपकाकर अच्छी तरह कवर कर दें। इसके अलावा जूट से जार को कवर कर दें और बीच में एक फूल को चिपका दें। इन जार का इस्तेमाल आप छोटी-मोटी चीजों को रखने के लिए कर सकते हैं। या फिर बैटरी वाली लाइट लगाकर कमरे को सजा सकते हैं।