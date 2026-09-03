आजकल पुरानी और बेकार पड़ी चीजों को फिर से इस्तेमाल करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग पुराने कपड़े, फर्नीचर, प्लास्टिक की बाल्टियों और दूसरी घरेलू चीजों की मदद से कई तरह के स्टोरेज और सजावटी सामान बनाते हैं। इससे पुराने सामान को फिर से इस्तेमाल करने के साथ ही पैसे की भी बचत हो जाती है। इन्हीं में से एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी हैं, जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान खासकर बड़े सामान की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्डबोर्ड बॉक्स काफी मजबूत होते हैं। हालांकि, सामान निकालने के बाद अधिकतर लोग इन कार्डबोर्ड को बेकार समझकर फेंक देते हैं।

लेकिन इन कार्डबोर्ड बॉक्स को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर स्टोरेज में यह काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसमें फल, सब्जियों से लेकर घर की छोटी-छोटी जरूरी चीजें तक रखी जा सकती हैं। यह दिखने में भी काफी आकर्षक लगती हैं। आइए जानते हैं कार्डबोर्ड से किस तरह स्टाइलिश और उपयोगी टोकरी तैयार किया जाए।

कार्डबोर्ड बॉक्स से टोकरी बनाने के लिए जरूरी सामान

मजबूत कार्डबोर्ड का पुराना बॉक्स

मोटी सूती रस्सी या जूट की रस्सी

सफेद कॉटन कार्ड या रस्सी (सजाने के लिए)

मजबूत ग्लू या हॉट ग्लू गन

कैंची या कटर

स्केल और पेंसिल

कपड़े का टुकड़ा, अंदर लाइनिंग लगाने के लिए

पतली फोम शीट या अतिरिक्त कार्डबोर्ड (बॉक्स को मजबूत बनाने के लिए)

हैंडल बनाने के लिए मोटी रस्सी

कपड़े या रिबन का छोटा टुकड़ा

कैसे बनाएं कार्डबोर्ड से टोकरी

सबसे पहले बॉक्स के ऊपर ढक्कन या अतिरिक्त फ्लैप लगे हैं, तो कटर की मदद से उन्हें काटकर अलग कर दें। अब बॉक्स के चारों तरफ एक समान निशान लगाएं और उसी के अनुसार काट लें। अगर कार्डबोर्ड पतला है तो उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ एक और कार्डबोर्ड शीट चिपका सकते हैं।

अब बॉक्स की बाहरी सतह पर जूट या मोटी भूरी रस्सी लगाना शुरू करें। नीचे से शुरुआत करें और रस्सी को चारों तरफ गोलाई में चिपकाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। हर चक्कर के बीच ज्यादा गैप न रखें। रस्सी को चिपकाने के लिए मजबूत ग्लू का इस्तेमाल करें। अगर आप इस पर कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो बेस पर जूट की रस्सी लगाने के बाद सफेद कॉटन कार्ड या रस्सी लें। इसे तिरछे तरीके से एक दिशा में लगाएं और फिर दूसरी दिशा में तिरछी रस्सियां लगाकर क्रॉस या डायमंड पैटर्न बनाएं।

हर क्रॉसिंग पॉइंट पर थोड़ा ग्लू लगाएं। इस तरह बॉक्स पर जाली जैसा सुंदर डिजाइन तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो सफेद की जगह दूसरा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बास्केट को बेहतर फिनिश देने के लिए अंदर कपड़े की लाइनिंग लगाएं। इसके लिए बॉक्स के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से कपड़ा काटें। कपड़े को अंदर की दीवारों और नीचे की सतह पर ग्लू से चिपका दें।

ऊपर का थोड़ा हिस्सा बाहर की ओर मोड़कर चिपकाएं, ताकि कपड़े का कच्चा किनारा नजर न आए। बास्केट पर हल्के रंग का कॉटन या प्रिंटेड कपड़े का इस्तेमाल करके इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। अब बास्केट के दोनों किनारों पर हैंडल लगाएं। इसके लिए मोटी सफेद या भूरी रस्सी ले सकते हैं। दोनों तरफ बराबर दूरी पर छोटे छेद करके रस्सी को उनमें डालें और अंदर की तरफ अच्छी तरह गांठ लगाकर ग्लू से चिपका दें।

इसके बाद बास्केट के ऊपरी और निचले किनारे पर मोटी जूट की रस्सी चिपका दें। इससे कटे हुए कार्डबोर्ड के किनारे छिप जाएंगे और बास्केट अधिक सुंदर दिखेगा। इस तरह आप बेकार पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स की मदद से एक आकर्षक और उपयोगी टोकरी तैयार कर सकते हैं।

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