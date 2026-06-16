गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक सेवन किए जाने वाले फलों में से एक ‘फलों का राजा’ आम भी है। इस मौसम में आम की कई किस्में मिलती हैं, जो अपनी खुशबू, स्वाद और रसदार गूदे के लिए जानी जाती हैं। इस मौसम में बाजार में मिलने वाली सबसे अधिक आम की किस्मों में चौसा, लंगड़ा, दशहरी, तोतापुरी, हपुस और केसर जैसे आम शामिल हैं। आम खाने के बाद अक्सर लोग उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसके छिलकों से आप अपने गमलों के लिए ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं।

आम के छिलकों से बनाई गई ऑर्गेनिक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। साथ ही पौधों में फल और फूल जल्दी आ सकते हैं। आम के छिलकों की खाद आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं:

आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि आम के छिलकों में पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो खाद बनने के बाद मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

छिलकों को काटना क्यों जरूरी

सबसे पहले आम खाने के बाद उसके छिलकों को अलग करके साफ बर्तन में जमा कर लें। अगर छिलकों पर नमक, मसाले या अन्य खाद्य पदार्थ लगे हैं, तो उन्हें पानी से धोकर साफ कर लें। खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आम के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ये जल्दी सड़ते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व जल्दी टूटकर खाद में बदल सकते हैं।

इस तरह धूप में सुखाएं

इन छिलकों को 1-2 दिन धूप में फैला कर सुखा लें। पूरी तरह नहीं सुखाना है, बस हल्की नमी कम हो जानी चाहिए। इससे खाद बनाते समय फफूंदी लगने की संभावना कम हो जाती है। अब एक पुरानी बाल्टी, प्लास्टिक ड्रम या मिट्टी के गमले में नीचे 4-5 छोटे छेद कर दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल सके और हवा का संचार बेहतर रहे। अच्छी वेंटिलेशन में खाद बनने की प्रक्रिया बेहतर तरीके से होती है।

परत बिछाने का तरीका

अब कंटेनर में सूखे पत्ते, कागज के टुकड़े, नारियल की भूसी या सूखी घास की एक परत बिछा दें और ऊपर से आम के छिलकों को डालकर परत बिछा दें। इसी तरह सूखे और गीले पदार्थों की बारी-बारी परतें बनाते रहें। अगर मिश्रण सूखा लगे तो थोड़ा पानी छिड़क दें। ज्यादा पानी नहीं छिड़कना है, इससे खाद सड़ सकती है और बदबू की भी समस्या हो सकती है। कंटेनर के अंदर आम के छिलकों को डंडे या फावड़े की मदद से हर 7-10 दिन में पलटते रहें। इससे उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहती है और खाद बेहतर तरीके से तैयार होती है। आम के छिलकों की खाद को बनने में 30 से 45 दिनों का समय लग सकता है। इतने दिनों में छिलके पूरी तरह गलकर गहरे भूरे रंग की भुरभुरी खाद में बदल जाते हैं। अब आप इसे अपने गमलों में डाल सकते हैं।

लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का तरीका

अगर आप कम समय में खाद तैयार करना चाहते हैं, तो आम के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी में पानी डालकर उसमें आम के छिलके डाल दें और 5-7 दिनों के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद पानी को छान लें और उसमें थोड़ा अलग से पानी मिलाकर पौधों में डाल दें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। अत्यधिक मात्रा में किसी भी खाद का उपयोग करने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

Also Read

गर्मियों में अधिक देखभाल मांगते हैं ये 7 पौधे, इस तरह रखें ख्याल

