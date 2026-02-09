Teddy Day 2026: फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहा जाता है। इसके पहले सप्ताह को वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत रोज डे (Rose Day) के साथ होती है। वहीं, कल यानी 10 फरवरी है और इस दिन लवर्स टेडी डे के तौर पर इसे सेलिब्रेट करते हैं।

ऐसे में अगर आप भी अभी तक अपने क्रश, गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए टेडी नहीं खरीद पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही कुछ आसान चीजों की मदद से बेहद क्यूट टेडी बियर तैयार कर सकते हैं।

टेडी बियर बनाने की सामग्री

मुलायम तौलिया या फर जैसा कपड़ा

रबर बैंड या मजबूत धागा

आंख और नाक के लिए बटन या काले मोती

गोंद या सुई-धागा

रंगीन रिबन

मुंह या सजावट के लिए फेल्ट या कोई रंगीन कपड़ा

कैंची

घर पर कैसे बनाएं टेडी बियर?