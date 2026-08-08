Kitchen Storage Ideas: अक्सर किचन में कड़ाही, पैन और कुकवेयर की संख्या बढ़ जाती है और कैबिनेट में उन्हें रखने की उतनी जगह नहीं रहती। खासकर छोटे किचन में ऐसा ज्यादा होता है, जहां कम जगह की वजह से बड़े पैन और बर्तन को स्लिप पर रखना पड़ता है। ऐसे में किचन का लुक भी खराब होता है और बर्तन भी बिखरे नजर आते हैं। ऐसे में किचन की खाली दीवार को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके लिए आपको महंगे किचन ऑर्गेनाइजर या नए कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सिंपल वर्टिकल ग्रिडवॉल पैनल और हूक्स की मदद से दीवार पर पैन, कुकर का ढक्कन, कढ़ाई या दूसरे बर्तनों को टांगा जा सकता है। इस तरीके से आप किचन में मौजूद वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल कर सकेंगे और कैबिनेट के अंदर की जगह भी बिखरी हुई नजर नहीं आएगी।

कैसे तैयार करें वर्टिकल स्टोरेज

सबसे पहले किचन की ऐसी दीवार को चुनें, जो खाली हो और जहां ग्रिडवॉल लगाया जा सकता है। दीवार चुनते समय ध्यान रखें कि बर्तन निकालने और रखने में परेशानी न हो। मेटल ग्रिडवॉल को बाजार से खरीद सकते हैं या बनवा भी सकते हैं। इसके बाद उस जगह पर निशान बनाएं जहां स्क्रू लगा सकते हैं। इसके लिए दीवार से समान दूरी पर ऊपर निशान बनाएं। स्क्रू लगाने के बाद ग्रिडवॉल को दीवार पर फिट करें। इसमें आप एस शेप हुक्स लगा सकते हैं, जिसपर पैन ढक्कन या टांगने वाले कुकवेयर टांगे जा सकें। हुक्स को जरूरत के अनुसार दूरी पर लगाएं ताकि बर्तन टांगने में परेशानी न हो और बर्तन एक दूसरे से टकराए नहीं।

किस तरह चुनें ग्रिडवॉल

अपने किचन के इंटीरियर के अनुसार मेटल ग्रिडवॉल को चुन सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो इसे लगाने से पहले अपनी पसंद का पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग डिजाइन के हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खूबसूरत लुक देने में मदद करेगा। आप चाहें तो ग्रिड के पीछे फैब्रिक भी लगा सकते हैं, जिससे स्टोरेज के साथ-साथ किचन को नया लुक मिल सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान

दीवार पर बर्तनों को टांगने के लिए पैनल की मजबूती और वजन उठाने की क्षमता का ध्यान रखें। बहुत भारी बर्तनों को टांगना है, तो ग्रिडवॉल को अच्छी तरह स्क्रू से फिट करें। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को नीचे टांगे और कम इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ऊपर लगाया जा सकते हैं।

वर्टिकल मेटल ग्रिड की मदद से बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। यह तरीका कम जगह वाले किचन में स्टोरेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। अगर आपकी किचन में जगह कम है, तो इस आसान तरीके की मदद ले सकते हैं।