सर्दियों के समय त्वचा रूखी और बेजान नजर आने लगती है। चेहरे के अलावा होंठों पर भी बदलते मौसम का असर दिखाई देने लगता है। होंठ रूखे और फटे हुए दिखने लगते हैं। ऐसे में बार-बार लिप बाम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अक्सर हम बाजार से महंगे लिप बाम खरीदते हैं, ताकि होंठों की नमी बरकरार रहे। अगर आप घरेलू तरीके से होंठों की देखभाल करना चाहते हैं, तो लिप बाम घर पर बना सकते हैं। कुछ चीजों की मदद से इसे आसानी से बनाया जा सकता है, जो होंठों की नमी को बनाए रखने और उन्हें सॉफ्ट बनाने में मदद कर सकती है।

हालांकि किसी भी तरह के लिप बाम को होंठों पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल न करें। नियमित रूप से इस्तेमाल करने वाले लिप बाम को बदलने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

शहद से बनाएं लिप बाम

शहद, वैसलीन और नारियल तेल की मदद से इस लिप बाम को तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको तीनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाना होगा। अब इसे स्टोर करके रख लें। इसका इस्तेमाल आप सोने से पहले कर सकते हैं। जिससे होंठ मुलायम बन सकें और उनका रूखापन दूर हो सके।

चुकंदर लिप बाम

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर का रस निकाल लें। अब इसमें वैसलीन या बी वैक्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। खुशबू के लिए इसमें वनीला एसेंस मिला सकते हैं। इसे किसी साफ और सूखे कंटेनर में रख दें जिससे यह जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आपको जलन या अहसजता महसूस हो, तो इसे न लगाएं।

गुलाब से बनाएं लिप बाम

गुलाब की सूखी पंखुड़ियों को पीसकर पाउडर बना लें। अब इसे पानी में उबाल लें और छानकर ठंडा कर लें। इस पानी में बादाम का तेल, बी वैक्स या वैसलीन मिक्स कर लें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रख दें। जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

नारियल तेल लिप बाम

नारियल तेल बालों के अलावा त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसकी मदद से आप लिप बाम बना सकती हैं। इसके लिए नारियल तेल, वैसलीन और वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में अच्छी तरह स्टोर कर दें। इसका इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं।

बी वैक्स लिप बाम

इसे बनाने के लिए गुनगुने दूध में बी वैक्स, शहद और नारियल तेल को मिक्स कर लें। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स करें। इसे एयर टाइट और साफ कंटेनर में भरकर स्टोर कर लें। जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे रात के समय होंठों पर लगाकर छोड़ दें। इसे आप रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं। यह लिप बाम होंठों की नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”