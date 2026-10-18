बालों का झड़ना, रूखापन या टूटना बहुत ही आम समस्या है। केमिकल प्रोडक्ट्स, धूल-मिट्टी, हेयरकलर या डाई का इस्तेमाल बालों से जुड़ी समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए चेहरे की त्वचा की तरह ही बालों की देखभाल करना भी जरूरी हो जाता है। इसके लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले महंगे केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स की बजाय घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे में बालों को चमकदार और सिल्की बनाने के लिए गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़हल के फूलों में एंटीफंगल गुण होते हैं, जो रूसी और स्कैल्प से जुड़ी समस्या को कम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके टोनर बनाया जा सकता है।

बालों के लिए घर पर टोनर बनाना चाहते हैं, तो गुड़हल के सूखे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप आसानी से घर पर टोनर बना सकती हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। गुड़हल के फूल से टोनर बनाने का तरीका सोशल मीडिया पर डॉ मदीहा भयानी ने शेयर किया है। आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।

हेयर टोनर बनाने का तरीका

सामग्री

गुड़हल के फूल- 2 चम्मच (सूखे हुए)

पानी- 1½ कप

स्प्रे बोतल

सबसे पहले गुड़हल के फूलों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इससे फूलों की गंदगी और धूल-मिट्टी साफ हो जाएगी। अब इन फूलों को धूप में कुछ दिनों तक अच्छी तरह सुखा लें। जब फूल सूख जाएं, तो इन्हें मिक्सर में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। आप चाहें तो बिना पीसे भी फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी को गरम करें और इसमें 2 चम्मच गुड़हल के सूखे फूल या पाउडर को डालें। इसे धीरे-धीरे चलाते रहें। अब करीब 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह उबलने दें। गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब छलनी की मदद से इस मिश्रण को छान लें और स्प्रे बोतल में डाल दें।

इस्तेमाल करने का तरीका

गुड़हल के फूलों से तैयार किए गए इस टोनर को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। बालों और स्कैल्प पर इसे स्प्रे करें। अब करीब 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें। इसे लगभग 30 से 60 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। अब बालों को सादे पानी से धो लें। बालों को धोने के लिए शैंपू का इस्तेमाल न करें। इस टोनर को आप हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए फ्रिज में रख सकती हैं। यह 2 या 3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके रंग में बदलाव, टेक्सचर में परिवर्तन या बदबू आ रही है, तो इसका इस्तेमाल न करें।

बरतें सावधानी

बालों पर किसी भी तरह का घरेलू तरीका आजमाने से पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको गुड़हल के फूलों से एलर्जी है, या किसी तरह की त्वचा संबंधी समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। टोनर लगाने के बाद जलन या असहजता महसूस हो रही है, तो इसका इस्तेमाल न करें। अगर लगातार बाल झड़ रहे हैं या गंजेपन की समस्या है, तो इस तरह के घरेलू तरीके इस्तेमाल न करें और एक्सपर्ट से राय लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।