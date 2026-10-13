Hair Care Tips: रोजाना घर से बाहर निकलते ही धूल, मिट्टी, प्रदूषण और धुआं हमारे चेहरे की त्वचा को ही नहीं बल्कि बालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि बाल धोने के एक या दो दिन बाद ये रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं। बालों की नमी खोने लगती है और ये काफी उलझने लगते हैं। ऐसे में बालों को सिल्की और मुलायम बनाए रखने के लिए कई लोग कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। इसे सामान्य तौर पर हम बाजार से खरीदते हैं, लेकिन आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप बालों के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स से बचते हैं, तो यह कंडीशनर बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या बालों से जुड़ी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

सामग्री

एलोवेरा जेल- 2 चम्मच

विटामिन ई कैप्सूल- 1 चम्मच

गुलाब जल- 1 चम्मच

नारियल तेल- 1 चम्मच

बनाने का तरीका

कई बार बाल धूल, मिट्टी और प्रदूषण की वजह से रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में इनकी देखभाल के लिए कंडीशनर लगाया जा सकता है। इसके लिए हर बार आपको बाजार जाकर महंगे कंडीशनर खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर ही कुछ प्राकृतिक चीजों की मदद से इसे तैयार कर सकती हैं।

कंडीशनर बनाने के लिए आपको मिक्सर जार में एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, गुलाब जल और नारियल तेल को डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इससे स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख सकती हैं। हालांकि इसे ज्यादा मात्रा में बनाकर नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो इसे ताजा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

घर पर बनाए गए इस कंडीशनर को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इस कंडीशनर को बालों की जड़ों में न लगाएं। बालों की लंबाई में इसे नीचे की तरफ लगाएं। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इस घरेलू तरीके का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

बालों में कंडीशनर लगाने से पहले उन्हें गीला कर लें। आप इसे बाल धोने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले बालों की लंबाई पर कंडीशनर को हाथों से लगाएं। इसे करीब 5 से 10 मिनट छोड़ दें। इसके बाद बालों को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें। इससे बाल सिल्की और मुलायम बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।