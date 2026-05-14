घर में अक्सर जूस, सॉस या कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें इस्तेमाल के बाद बेकार समझकर फेंक दी जाती हैं। लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और कुछ आसान चीजों की मदद से इन्हीं पुरानी बोतलों को खूबसूरत होम डेकोर आइटम में बदला जा सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती और आप अपने घर को यूनिक लुक भी दे सकते हैं।

आजकल DIY डेकोर का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग बाजार से महंगे शोपीस खरीदने की बजाय घर में मौजूद चीजों से सजावट करना पसंद कर रहे हैं। कांच की बोतलों से आप फ्लावर वास, लैंप, फोटो लाइट बॉटल, प्लांटर और कई तरह के डेकोरेशन पीस तैयार कर सकते हैं। यहां हम आपको 7 ऐसे आसान DIY डेकोर आइटम के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

ग्लास बॉटल फ्लावर वास

पुरानी कांच की बोतल से आप ग्लास बॉटल फ्लावर वास बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। फिर उस पर ऐक्रेलिक पेंट या स्प्रे पेंट करें। आप चाहें तो मिरर, लेस या जूट रोप से सजावट कर सकते हैं। लास्ट में इसमें ताजे या आर्टिफिशियल फूल लगा दें। इसे आप डाइनिंग टेबल, बालकनी या लिविंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं।

फोटो लाइट बॉटल

ट्रांसपेरेंट बोतल से आप फोटो लाइट बॉटल बना सकते हैं। इसमें अपनी पसंद की फोटो प्रिंट करवाकर बोतल पर चिपका सकते हैं। उसके चारों ओर छोटे मोती, स्टोन या रंगीन ग्लास लगा सकते हैं। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बोतल के अंदर फेरी लाइट डालना न भूलें। यह नाइट डेकोर और गिफ्ट आइटम दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

मिरर बॉटल लैंप

मिरर बॉटल लैंप बनाने के लिए कांच बोतल पर छोटे-छोटे मिरर पीस चिपकाएं। ग्लू सूखने के बाद अंदर LED लाइट डालें। लाइट ऑन करने पर दीवार पर खूबसूरत पैटर्न दिखाई देंगे। इसे आप बेडरूम या कॉर्नर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

हैंगिंग प्लांटर

पुरानी कांच की बोतल से आप हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। बोतल को बीच से कट करवाएं या लंबी बोतल का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल करें। इसमें मिट्टी और छोटे पौधे लगाएं।

रस्सी की मदद से बालकनी में टांग दें। इसमें आप मनी प्लांट, सक्युलेंट या पोथोस जैसे पौधे लगा सकते हैं।

रंगीन सैंड आर्ट बॉटल

पुरानी बोतल पर आप रंगीन सैंड आर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग रंग की रेत तैयार करें। बोतल में धीरे-धीरे लेयर बनाते हुए भरें। फिर ऊपर से कॉर्क या ढक्कन लगा दें। इसे शेल्फ, सेंटर टेबल या ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं।

जूट रोप डेकोर बॉटल

बोतल पर ग्लू लगाकर जूट की रस्सी लपेटकर आप जूट रोप डेकोर बॉटल तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच-बीच में लेस या मोती लगा सकते हैं। इसमें सूखे फूल या पत्तियां रख सकते हैं। यह रस्टिक और ट्रेडिशनल लुक देता है।

फेरी लाइट डेकोर बॉटल

खाली पारदर्शी बोतल से आप फेरी लाइट डेकोर आइटम तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर बैटरी वाली फेरी लाइट डाल दें। आप चाहें तो बाहर पेंटिंग या स्टिकर भी लगा सकते हैं। त्योहार, पार्टी या कमरे की सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

बोतल इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साफ और सूखी होनी चाहिए। कांच काटने का काम सावधानी से करें। LED या बैटरी लाइट का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित रहता है। सजावट के लिए फेविकोल की जगह मजबूत ग्लू इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ DIY करते समय कांच संभालकर रखें।