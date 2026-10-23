पंचदिवसीय दीपोत्सव 2026 की शुरुआत 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस से होगी। इसके बाद छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार आते हैं। तीज-त्योहार का मौका हो और मिठाई का जिक्र न हो ऐसा हो नहीं सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मिठाई खरीदते हैं। फेस्टिवल सीजन में मांग बढ़ने पर मिठाई में मिलावट की शिकायत भी खूब आती हैं।

बाजारों में नकली और मिलावटी मिठाई की भरमार हो जाती है। ये न केवल सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं बल्कि फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकती हैं। ऐसे में आपको इन्हें खरीदते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। यहां आपको कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप असली-नकली यानी मिलावटी मिठाई में फ्रक समझ सकते हैं। हालांकि यह टिप्स पूरी तरह सटीक तो नहीं हो सकते हैं लेकिन आपको काफी हद तक इनसे मदद मिल सकती है।

मावे की मिठाई खरीदते समय रखें ध्यान

त्योहार पर सबसे ज्यादा मावे से बनी मिठाई बिकती हैं। ऐसे में उन्हें खरीदते समय उसकी बनावट, रंग और गंध पर गौर करें। अगर मिठाई से असामान्य गंध आ रही है या उसका रंग और बनावट सामान्य से अलग लग रही है, तो उसे खरीदने से बचें। हालांकि इन संकेतों से मिलावट की पक्की पहचान करना संभव नहीं है।

मिठाई के रंग से जुड़ी बातों पर दें ध्यान

कुछ मिठाई विक्रेता मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए उनमें रंगों का इस्तेमाल कर देते हैं, जोकि पूरी तरह गलत है। ऐसे में अगर मिठाई का रंग जरूरत से ज्यादा चटक दिखाई दे रहा है, तो सावधानी बरतें। हालांकि, केवल गहरे रंग के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मिठाई में मिलावट की गई है। मिठाई का छोटा सा टुकड़ा पानी में डालकर देखें अगर ये घुल जाए तो उसमें मिलावट हो सकती है।

मिठाई की खुशबू और स्वाद पर गौर करें

मिठाई खरीदते समय उसकी गंध पर ध्यान दें। अगर उसमें से अजीब या बासी गंध आ रही है, तो उसे न खरीदें। मिठाई को चखकर देखें अगर ये बहुत ज्यादा मीठी या अजीब से स्वाद की लग रही है तो हो सकता है कि इसमें मिलावट हो।

पैकेट पर दी गई जानकारी जरूर पढ़ें

पैक की हुई मिठाई खरीदते समय उसके लेबल पर लिखी जानकारी देखें। निर्माण की तारीख, इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख, सामग्री और निर्माता से जुड़ी जानकारी पढ़ें। पैकेट पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण की जानकारी भी जांचें।

चांदी के वर्क को रगड़कर जांचना कितना सही?

मिठाई पर लगे वर्क को हाथ से रगड़कर असली या नकली पहचानने का तरीका भी बताया जाता है। लेकिन केवल रगड़ने से यह साबित नहीं होता कि वर्क असली चांदी का है या किसी दूसरी धातु का। इसकी पुष्टि के लिए भरोसेमंद जांच की जरूरत पड़ सकती है।

मिठाई पर सफेद परत दिखे तो क्या करें?

कभी-कभी मिठाई पर सफेद परत दिखाई देती है। इसके पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सफेद परत देखकर उसे मिलावट नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मिठाई पर फफूंदी दिखाई दे, उसमें असामान्य गंध हो या वह खराब लग रही हो, तो उसे खाने से बचें।

मिठाई खरीदते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

हमेशा साफ-सुथरी जगह से मिठाई खरीदें और उसकी ताजगी पर ध्यान दें। पैक की हुई मिठाई लेते समय लेबल और तारीख जरूर जांचें। अगर मिठाई की गुणवत्ता को लेकर गंभीर संदेह है, तो उसे खाने से बचें।

डिस्क्लेमर: मिठाई के रंग, गंध, स्वाद या बनावट से मिलावट की पक्की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है।