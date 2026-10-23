Diwali Snacks Recipe: दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से बाजारों और घरों में त्योहार की रौनक देखी जा सकती है। घर की साफ-सफाई से लेकर सजावट और खाने-पीने की चीजों तक, हर कोई कामों में व्यस्त है। मेहमानों और रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए घर पर ही मिठाइयां, नमकीन और स्नैक्स बनाए जाते हैं। अगर आप भी दिवाली के लिए चटपटे और स्वादिष्ट स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चकली, मठरी, शंकरपाली और चिवड़ा की रेसिपी नीचे शेयर की गई है।

चकली बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए एक बाउल में चावल का आटा, बेसन, नमक, अजवाइन, हींग और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर एक चम्मच बटर या तेल डालें और धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथ लें। अब चकली मेकर के अंदर तेल लगाकर इस आटे को भर दें। तेल में चकली को अच्छी तरह फ्राई कर लें। इस तरह आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट और क्रिस्पी चकली बना सकते हैं।

शंकरपाली

इस स्नैक को बनाने के लिए एक पैन में चीनी, पानी और घी डालकर धीमी आंच पर चाशनी तैयार कर लें। अब इसे ठंडा होने दें। इसमें मैदा या गेहूं का आटा, नमक और इलायची पाउडर डालें। साथ ही चीनी से तैयार की गई चाशनी को भी मिलाएं। अब इसका सॉफ्ट और स्मूथ आटा गूंथ लें। इसे करीब 10 मिनट तक सूती कपड़े से ढककर रख दें। इसकी लोई बनाएं और रोटी की तरह बेल लें। अब चाकू की मदद से टुकड़ों में कट करें और तेल में अच्छी तरह तल लें। इस तरह आपके शंकरपाली तैयार हो जाएंगे।

मठरी

दिवाली पर मिठाई के साथ घरों में मठरी जरूर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए मैदा को छान लें। इसमें हल्की सूजी, नमक और अजवाइन डालकर मिक्स कर लें। ऊपर से गरम तेल डालें और हल्के गुनगुने पानी से इसका नरम आटा गूंथ लें। इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब छोटी-छोटी लोई बनाकर इसे बेल लें। इसे टुकड़ों में काटकर मीडियम आंच पर पका लें। आप चाहें तो मठरी को गोल आकार भी दे सकते हैं। इसे ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें।

कॉर्न फ्लेक्स चिवड़ा

इसे बनाने के लिए सूखे कॉर्न फ्लेक्स को तेल में हल्का क्रिस्पी और गोल्डन होने तक पकाएं। आप चाहें तो इसे बाजार से भी खरीद सकती हैं, जो पहले से पके हुए आते हैं। अब कड़ाही में काजू, मूंगफली, चना दाल, किशमिश और करी पत्ते को अलग-अलग करके भून लें। सभी चीजों को गरम-गरम एक साथ अच्छी तरह मिक्स करें। ऊपर से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्की पिसी हुई चीनी और नमक डालें। इसे ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दें। दिवाली पर मेहमानों को चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं।