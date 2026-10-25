बाजारों और घरों में अभी से दिवाली की रौनक देखी जा सकती है। साफ-सफाई और सजावट के अलावा दिवाली की तैयारियों में मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। जिसकी तैयारी कई दिनों पहले से ही होने लगती है। हालांकि कई बार काम की वजह से मिठाई बनाने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम कुछ ऐसा बनाने की सोचते हैं, जो जल्दी आसानी से बन जाए। अगर आप इस दिवाली कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो रोल मिठाई बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए आपको न मावा और न ही मिल्क पाउडर की जरूरत होगी।

सामग्री

चना दाल- आधा कप

सूजी- 1 कप

घी- 2 चम्मच

चीनी- 2 कप

दूध- आधा कप

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में आधा कप चना लें। इसे अच्छी तरह पानी से धो लें। दाल को कुकर में डालें। साथ में पानी और आधा कप दूध डाल दें। इसे लगभग 7 से 8 सीटी आने तक मीडियम आंच पर पकने दें। दाल अच्छी तरह पक जाए तो इसे निकाल लें। इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें। अब एक पैन लें जिसमें मिठाई बनानी है। इसमें एक चम्मच देसी घी डालें। फिर पिसी हुई दाल डालें और अच्छी तरह पकाएं। जब यह मिश्रण हल्का भुन जाए तो इसमें 1/4 कप चीनी डालें। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। जब यह अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो गैस को बंद कर दें और इस मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें।

अब कड़ाही में एक कप सूजी डालें और इसे धीमी आंच पर हल्का पका लें। ध्यान रखें कि मिठाई बनाने के लिए सूजी बारीक वाली इस्तेमाल करें। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लें। जिससे इसका रंग और स्वाद बेहतर हो सकता है। अब इसमें पानी या दूध डालें। मिक्स करने के बाद आधा कप चीनी डालें। इसे अच्छी तरह मिलाकर पकाएं। इस दौरान लगातार चम्मच से इस मिश्रण को चलाते रहें। इसे बहुत ज्यादा गीला या सूखा न रखें। जब सूजी पक जाए और गाढ़ा सा मिश्रण तैयार हो जाए, तो गैस बंद कर दें। अगर यह चिपक रही है, तो इसमें लगभग आधा चम्मच घी मिला दें। अब इसे प्लेटर में निकालकर ठंडा होने दें। फिर इसे हाथों से मसलकर अच्छी तरह तैयार कर लें। अब इसके ऊपर हल्का घी लगा दें ताकि इसे बेलने में आसानी हो। इसे आप अच्छी तरह बेल लें। इसे ज्यादा मोटा न रखें ताकि मिठाई अच्छी तरह बन जाए। अब दाल वाले मिश्रण को अच्छी तरह रोल कर लें और इसे सूजी वाले हिस्से पर रख दें और सूजी को इसके ऊपर फोल्ड कर दें। जिससे इसका रोल अच्छी तरह तैयार हो जाए।

इससे आप गोल या चपटा रोल भी तैयार कर सकती हैं। फिर इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसे कट कर लें। इस तरह मिठाई तैयार हो जाएगी। इसे आप त्योहार पर आसानी से बना सकती हैं। कम सामग्री और कम मेहनत में यह तैयार हो जाएगी।