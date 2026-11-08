Diwali Rangoli Design: दिवाली पर घर सजाने की बात हो और रंगोली का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! लेकिन अगर आपको भी रंगोली बनाना मुश्किल लगता है या फिर इसके डिजाइन सोचने में ही सिरदर्द होने लगता है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।

जरूरी नहीं कि सुंदर रंगोली बनाने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़े या इसमें माहिर होना पड़े। कुछ आसान ट्रिक्स और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से आप भी चंद मिनटों में घर के दरवाजे या आंगन को खूबसूरत रंगोली से सजा सकते हैं। यहां देखिए रंगोली के कुछ आसान डिजाइन और उन्हें बनाने का तरीका, जो इस दिवाली आपके खूब काम आएंगे।

रंगोली भारत की प्राचीन और पारंपरिक लोककलाओं में से एक है। इसे बनाने की परंपरा सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में भी इसका खास महत्व है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसे स्थानीय भाषा और परंपराओं के अनुसार अलग-अलग नामों से जाना जाता है।

पश्चिम बंगाल और असम में इसे अल्पना, तमिलनाडु में कोलम, आंध्र प्रदेश में मुग्गुलु और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा कहा जाता है।

वहीं, केरल में ओणम के त्योहार पर फूलों की पंखुड़ियों से खास तरह की रंगोली बनाई जाती है, जिसे पूक्कलम कहते हैं। हर क्षेत्र की इस लोककला के डिजाइन, रंग और बनाने का तरीका वहां की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं।

अलग-अलग साइज की चूड़ियां रखकर उनके अंदर रंग भरें। इससे मिनटों में गोल और फूलों वाली रंगोली बन जाएगी।

फूलों की पंखुड़ियों से सजाएं: गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों से बिना ज्यादा मेहनत के सुंदर रंगोली तैयार कर सकते हैं।

छलनी से भरें रंग: रंगोली के खाली हिस्सों में छलनी की मदद से रंग फैलाएं। इससे रंग बराबर फैलेगा।

बिंदी या डॉट्स बनाएं: पहले चॉक से छोटे-छोटे डॉट्स बना लें और फिर उन्हें जोड़कर फूल या ज्योमेट्रिक डिजाइन तैयार करें।

कोन का इस्तेमाल करें: प्लास्टिक कोन में रंग भरकर आउटलाइन बनाएं। इससे डिजाइन साफ और सुंदर बनेगा।