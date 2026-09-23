दिवाली पर घर में रंग-रोगन कराने की तैयारी चल रही है और आपके घर का कोई कमरा ऐसा है जहां दिनभर धूप बहुत कम पहुंचती है? ऐसे कमरे में रंग चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हर रंग कम रोशनी वाले कमरे में अच्छा नहीं दिखता।

कुछ गहरे शेड कमरे को और छोटा या भरा-भरा दिखा सकते हैं, जबकि हल्के और सही अंडरटोन वाले रंग जगह को ज्यादा खुला और रोशन महसूस करा सकते हैं। अगर इस बार पेंट कराने का सोच रहे हैं तो रंग फाइनल करने से पहले इन बातों पर जरूर गौर करें। कमरे में किस तरह के रंग बेहतर रहेंगे आइए जानें।

ऑफ-व्हाइट

कमरे में धूप कम आती है तो ऑफ-व्हाइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह कमरे को साफ और खुला लुक देता है। अगर आपको बिल्कुल सफेद दीवारें पसंद नहीं हैं तो ऑफ-व्हाइट अच्छा विकल्प बन सकता है।

लाइट क्रीम

इस रंग में हल्की गर्माहट होती है, इसलिए कम रोशनी वाले कमरे को बहुत ठंडा या फीका महसूस नहीं होने देता। लकड़ी के फर्नीचर और बेज रंग के पर्दों के साथ यह कमरे में अच्छा लगता है।

हल्का बेज

अगर सफेद या क्रीम आपको बहुत सिंपल लगते हैं तो हल्का बेज कलर कमरे में कराने के लिए चुन सकते हैं। यह न्यूट्रल रंग है और कमरे को सॉफ्ट, शांत लुक देता है। सोफा, लकड़ी और दूसरे फर्नीचर के साथ इसे मिलाना भी आसान रहता है।

हल्का पीला

सॉफ्ट या पेल येलो (Pale Yellow) कम रोशनी वाले कमरे को गर्म और खुशनुमा लुक दे सकता है। खासकर ऐसे कमरे में जहां सूरज की रोशनी बहुत कम समय के लिए आती है।

हल्का पीच

अगर कमरे को थोड़ा रंगीन लेकिन बहुत चटख नहीं रखना चाहते तो हल्का पीच आजमा सकते हैं। यह कमरे में गर्माहट लाता है और हल्की रोशनी के साथ जगह को आरामदायक दिखा सकता है।

हल्का सेज ग्रीन

बहुत गहरे हरे की जगह हल्का सेज ग्रीन या म्यूटेड ग्रीन चुना जा सकता है। इससे कमरे में हल्का नेचुरल एहसास आता है। पौधे और लकड़ी के फर्नीचर के साथ यह कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ सकता है।

हल्का पाउडर ब्लू

नीला रंग पसंद है तो बहुत डार्क या बहुत ठंडे ब्लू की बजाय हल्का पाउडर ब्लू देख सकते हैं। यह खासकर बेडरूम में सुकून वाला माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

रंग चुनते समय एक जरूरी बात

एक ही रंग हर कमरे में एक जैसा नहीं दिखता। इसलिए पेंट का छोटा सैंपल दीवार पर लगाकर दिन और रात दोनों समय देखें। कमरे की ट्यूबलाइट या बल्ब, पर्दे, फर्नीचर और फर्श का रंग भी फाइनल लुक को बदल सकता है।