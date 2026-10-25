दीवाली से पहले हर कोई अपने घर की साफ-सफाई करता है। इस दौरान फर्श, किचन, बेडबॉक्स, सोफा कवर से लेकर घर के हर सामान को चमकाया जाता है। इसके साथ ही लोग घर की दीवारों पर पेंट भी करवाते हैं। समय के साथ दीवारों पर धूल-मिट्टी, दाग-धब्बे और पेंट की रंगत फीकी पड़ने लगती है। ऐसे में घर की दीवारों पर नया पेंट कराने से पूरा कमरा साफ-सुथरा और आकर्षक दिखाई देने लगता है। हालांकि, पेंटर से घर की दीवारों पर पेंट करवाने से खर्च भी होता है। लेकिन आप ये पैसा बचा सकते हैं।

दरअसल, पेंट करना कोई कठिन काम नहीं है। आप पेंट रोलर की मदद से खुद भी दीवारों पर पेंट कर सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है या 1-2 कमरा पेंट करना है तो आप खुद से ही पेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह दीवारों को रोलर की मदद से पेंट करें।

सफाई

पेंट करने से पहले दीवारों की सफाई जरूरी है। अगर दीवार पर धूल, मिट्टी, तेल के निशान या मकड़ी के जाले हैं, तो इसे सूखे कपड़े, झाड़न या मुलायम ब्रश से साफ कर लें। निशान के लिए क्लीनर की मदद ले सकते हैं। दीवार पर पेंट उखड़ रहा है, तो उसे खुरचकर साफ कर सकते हैं। अगर दीवार में दरारें या छोटे गड्ढे हों, तो उन्हें वॉल पुट्टी से भर दें। पुट्टी सूखने के बाद जरूरत के अनुसार सैंडपेपर से सतह को समतल करें।

पेंट और रोलर

एकसमान रंग देने के लिए सही पेंट और रोलर का चुनाव करना जरूरी है। घर के अंदर की दीवारों के लिए आमतौर पर इंटीरियर इमल्शन पेंट इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी पसंद के अनुसार सॉफ्ट शीन, मैट या अन्य फिनिश चुन सकते हैं।

पेंटिंग शुरू करने से पहले कमरे में रखे फर्नीचर को दीवारों से दूर कर दें। संभव हो तो छोटे फर्नीचर और सजावटी सामान को दूसरे कमरे में रख दें। इसके बाद फर्श पर प्लास्टिक शीट या पुराने कपड़े बिछा दें, ताकि पेंट की बूंदों से फर्श खराब न हो।

इन हिस्सों को करें ब्रश से पेंट

रोलर से पूरी दीवार पर पेंट करने से पहले कोनों, छत के पास के हिस्सों, दरवाजों और खिड़कियों के किनारों पर छोटे पेंट ब्रश की मदद से पेंट करें। ब्रश से किनारों पर लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बना सकते हैं। इसके बाद रोलर चलाते समय किनारों पर पेंट करना आसान हो जाता है।

रोलर से कैसे करें पेंट

रोलर से पेंट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से चलाना जरूरी है। पेंट को डिब्बे में अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत के अनुसार ट्रे में डालें। रोलर को पेंट में डुबोएं और ट्रे के ढलानदार हिस्से पर घुमाकर अतिरिक्त पेंट निकाल दें। दीवार के एक हिस्से से शुरुआत करें और रोलर को ऊपर से नीचे की ओर चलाएं। इसके बाद हल्के हाथ से ऊपर की ओर रोलर चलाते हुए पेंट को एकसमान फैलाएं। अगली पट्टी को पिछली पट्टी से थोड़ा मिलाकर चलाएं, ताकि बीच में खाली जगह न बचे। रोलर पर एक जैसा दबाव रखें।

पेंट करने के तुरंत बाद दीवारों को छूने, उन पर सजावटी सामान लगाने या फर्नीचर वापस सटाने से बचें। पेंट की ऊपरी सतह सूखी दिखाई देने पर भी उसके पूरी तरह सूखने में अधिक समय लग सकता है। अगर एक कोट में फिनिश न आए तो इसी तरह दीवार पर दूसरा कोट भी कर सकते हैं। इस तरह आप घर पर ही एक रोलर की मदद से आसानी से दीवारों को नया लुक दे सकते हैं।

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