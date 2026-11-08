दिवाली के मौके पर घर को सजाने और रोशनी करने के साथ ही लोग पटाखे भी जलाते हैं। लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या इन पटाखों के दागों को साफ करने में होती है। घर के बाहर, छत, बालकनी और आंगन के फर्श पर पटाखों के जले हुए निशान, बारूद के दाग और काली कालिख जम जाती है। ये निशान न सिर्फ दिखने में खराब लगते हैं बल्कि सामान्य पोछा लगाने पर भी साफ नहीं होते। कई बार इन्हें हटाने के लिए तेज केमिकल या ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे फर्श की चमक भी कम हो सकती है।

अगर आपके घर के फर्श पर भी पटाखों के दाग रह गए हैं, तो यहां कुछ आसान तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से काले दागों को साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं:

सबसे पहले ये कचरे हटाएं

पटाखे जलने के बाद राख, कागज के टुकड़े और बारूद का पाउडर जमा हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले फर्श से इन चीजों को हटाना जरूरी है। राख और महीन पाउडर को सूखे झाड़ू से साफ कर लें।

काले निशानों की सफाई

अगर पटाखों की वजह से फर्श पर काले और चिकने निशान पड़ गए हैं, तो डिशवॉश लिक्विड मददगार हो सकता है। यह तेल और चिकनाई जैसी गंदगी को हटाने में उपयोगी है। इसे साफ करने के लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और इसमें थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। अब एक मुलायम कपड़े या स्पंज को इस पानी में भिगोएं। दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद साफ पानी से फर्श को पोंछ लें। हालांकि, यह तरीका टाइल्स और अन्य पानी सहन करने वाली सतहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेकिंग सोडा से करें सफाई

कई बार पटाखों के जलने से फर्श पर ऐसे काले निशान पड़ जाते हैं, जो सामान्य सफाई से नहीं हटते, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा लें। इसमें पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम गीले कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें। आखिर में साफ पानी से फर्श पोंछ दें।

गर्म पानी और हल्के क्लीनर से करें सफाई

अगर पटाखों के कारण फर्श पर कालिख और धुएं के निशान फैल गए हैं, तो हल्के फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत गर्म नहीं, बल्कि हल्का गुनगुना पानी लें। इसे साफ करने के लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरें। इसमें फर्श के अनुसार उपयुक्त फ्लोर क्लनीर डालें। अब माइक्रोफाइबर कपड़े या मुलायम पोछे से फर्श को साफ करें। ज्यादा गंदगी वाली जगह पर दोबारा पोछा लगा सकते हैं।

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