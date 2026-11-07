दीपोत्सव को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। घर-घर रंगबिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। दीवाली पर घर को रोशन करने के लिए लोग रंग-बिरंगी लाइट्स के साथ मिट्टी के दीये भी जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि दीपों की रोशनी से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है। यही वजह है कि इस दिन मुख्य दरवाजे से लेकर आंगन और पूजा घर तक दीपक जलाए जाते हैं।

लेकिन आपको दीये जलाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। ताकि अपने साथ-साथ परिवार की भी सुरक्षा की जा सके।कई बार सजावट के चक्कर में लोग ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे आग लगने या सामान खराब होने का खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं दीवाली पर घर में किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है और दीये जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

दीवाली पर इन जगहों पर जरूर जलाएं दीपक

दीवाली पर घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में इसके तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं।

घर के मुख्य दरवाजे पर: दीवाली पर दिन मुख्य दरवाजे को रोशन करने के लिए दीपक जरूर जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए यहां दीपक जरूर रखना चाहिए। ऐसे में आप दरवाजे के दोनों ओर मिट्टी के दीये रख सकते हैं। पूजा घर में: लक्ष्मी-गणेश की पूजा के दौरान मंदिर में दीपक जलाना परंपरा का हिस्सा है। पूजा के लिए घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां पूजा के दौरान हाथ लगने या गिरने का खतरा न हो। तुलसी के पौधे के पास: कई घरों में दीवाली पर तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाया जाता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और उसके पास दीपक जलाना शुभ समझा जाता है। तुलसी के पौधे के पास: कई घरों में दीवाली पर तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाया जाता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और उसके पास दीपक जलाना शुभ समझा जाता है। बालकनी और आंगन में: घर के खुले हिस्सों जैसे बालकनी, आंगन या छत पर भी दीये सजाए जा सकते हैं। इससे घर में चारों तरफ रोशनी नजर आती है। अगर रंगोली बनाई है तो उसके आसपास भी दीपक सजाए जा सकते हैं।

नोट- दीये जलाने की ये जगहें अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में प्रचलित परंपराओं पर आधारित हैं। दीपक कितने जलाने हैं या किस जगह रखना अनिवार्य है, इसका कोई एक नियम सभी घरों पर लागू नहीं होता।

दीपक जलाते समय न करें ये गलतियां

दीवाली पर घर को रोशन करने के लिए कई जगह एक साथ दीये जलाए जाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी दुर्घटना की वजह बन सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें।

पर्दों और सजावटी सामान के पास न रखें दीये

दीये को पर्दे, सोफा, बेडशीट, कागज की झालर, फूलों की सजावट और कपड़ों के पास न रखें। इन चीजों में आग तेजी से फैल सकती है। दिल्ली फायर सर्विस भी तेल के दीपक, अगरबत्ती और मोमबत्ती को ज्वलनशील सामान से दूर रखने की सलाह देती है।

प्लास्टिक या लकड़ी की सतह पर सीधे न रखें

मिट्टी का दीया हमेशा किसी मजबूत और गर्मी सहने वाली सतह पर रखें। इसके लिए धातु या सिरेमिक की ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की मेज, लकड़ी के फर्नीचर या कपड़े पर सीधे दीया रखने से बचें।

खाली कमरे में दीया जलाकर न रखें

कई लोग पूजा के बाद भी दीये जलते छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। अगर आपको कमरे से बाहर जाना है, घर से निकलना है या सोने जा रहे हैं तो सभी दीयों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। जलते दीये को बिना निगरानी छोड़ना आग लगने का खतरा बढ़ाता है।

बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें

घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं तो दीये फर्श पर या ऐसी जगह न रखें जहां वे आसानी से पहुंच सकें। बच्चे खेलते समय दीये को छू सकते हैं या गलती से गिरा सकते हैं। उन्हें माचिस और लाइटर से भी दूर रखें।

बिजली के तारों और लाइट्स के पास दीये न रखें

दीवाली पर घर में सीरियल लाइट्स, इलेक्ट्रिक झालर और सजावटी लाइटें भी लगाई जाती हैं। इनके तारों, प्लग और स्विच बोर्ड के पास दीये न रखें। तेल या घी गिरने और गर्मी के कारण दुर्घटना हो सकती है।

ढीले कपड़े पहनकर दीये न जलाएं

दीये जलाते समय दुपट्टा, साड़ी का पल्लू या ढीली आस्तीन लौ के संपर्क में आ सकती है। इसलिए दीये जलाते समय कपड़ों को संभालकर रखें और बालों को भी लौ से दूर रखें।