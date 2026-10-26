दीवाली से पहले लोग अपने घरों की साफ-सफाई शुरू कर देते हैं। इस दौरान कोनो-कोनो को चमकाया जाता है। किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, बालकनी से लेकर लगभग हर जगह की सफाई होती है। किचन में तेल-मसालों का इस्तेमाल अधिक होता है, जिसके चलते वहां पर रखी चीजों पर भी समय के साथ मोटी परत जम जाती है। कई बार यह परत चिपचिपी होती है।

मिक्सर, फ्रिज, माइक्रोवेव, टोस्टर और अन्य बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है। इन उपकरणों की सफाई तो हो जाती है, लेकिन इनके तारों पर ध्यान कम ही जाता है। धीरे-धीरे इन पर धूल-मिट्टी, तेल और चिकनाई जमने लगती है। ऐसे में ये देखने में गंदे लगते हैं। दीवाली की सफाई में आप इनकी भी गंदगी हटा सकते हैं। यहां पर कुछ तरीके बताए गए हैं, जिनकी मदद से इनकी गंदगी को साफ किया जा सकता है।

1- धूल-मिट्टी की सफाई

सबसे पहले बिजली के उपकरणों के तारों पर धूल-मिट्टी को सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें। यह कपड़ा तारों पर मौजूद धूल को आसानी से हटाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इनकी सफाई करते वक्त स्विच को बंद करके प्लग निकाल दें।

2- चिकनाई हटाने का तरीका

रसोई में जब खाना बनाते हैं तो उस दौरान तेल के छोटे-छोटे कण हवा में फैलकर उपकरणों के तारों पर जम जाते हैं। इससे तार चिपचिपे हो जाते हैं और उन पर धूल भी जल्दी चिपकने लगती है। इसे साफ करने के लिए सूखे और मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। तार को एक तरफ से पकड़कर कपड़े से चिकनाई हटा दें। अगर एक बार में साफ न हो तो इसे दो-तीन बार दोहरा सकते हैं।

3- अन्य गंदगी को साफ करने का तरीका

कई बार तार पर धूल की मोटी और काली परत जम जाती है। इसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में मिलाकर साफ कर सकते हैं। कपड़े को पानी में भिगाकर निचोड़ लें और फिर हल्के हाथों से तारों की सफाई करें। इससे काफी हद तक गंदगी साफ हो सकती है। हालांकि, इस दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि तार को तुरंत सूखे कपड़े से साफ करें और उन्हें धूप में कुछ देर के लिए रख दें, ताकि नमी पूरी तरफ खत्म हो जाए।

4- यह तरीका भी अपना सकते हैं

अगर तार पर काली गंदगी चिकनाई और धूल के कारण जमा हुई है, तो पहले सूखे कपड़े से धूल हटा दें। उसके बाद तार पर निर्माता की सफाई संबंधी हिदायतों के अनुसार सफाई करें। यदि बाहरी परत को हल्के नम कपड़े से साफ करने की अनुमति है, तो कपड़े को साबुन के बहुत हल्के घोल में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। उपकरण को प्लग सॉकेट से निकाल दें और तार की बाहरी सतह को बिना जोर लगाए पोंछें। इसके बाद दूसरे साफ और सूखे कपड़े से सतह को पोंछकर पूरी तरह सूखा दें।

ध्यान रखें ये बातें

किसी भी उपकरण को पानी से नहीं साफ करना चाहिए।

सफाई के बाद उपकरण के तारों पर किसी भी तरह की नमी नहीं रहनी चाहिए। इन्हें पूरी तरह सूखने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए।

किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले उपकरण पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन जरूर करें।

नेल पेंट रिमूवर, थिनर, ब्लीच या अन्य क्लीनर का इस्तेमाल करने से पहले दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने या बदलाव करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।