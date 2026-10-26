दीवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए लोग अक्सर बाजार से एक से बढ़कर एक महंगे डेकोरेटिव आइटम खरीदते हैं, जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। लोग घर के दरवाजे, बालकनी, लिविंग रूम और पूजा घर को सजाने के लिए तरह-तरह की सजावटी चीजें खरीदते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सजावटी सामान को बाहर से ही खरीदा जाए, कुछ को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।

दीवाली की सजावट में हैंगिंग बॉल्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इन हैंगिंग बॉल्स को बाजार से खरीदने के बजाय और घर पर ही गुब्बारे की मदद से बना सकते हैं। इसे आप दरवाजे, खिड़कियों, बालकनी या दीवारों पर लटकाकर घर को खास लुक दे सकते हैं।

जरूरत के सामान

रंग-बिरंगे गुब्बारे

कैंची, धागा और गोंद

सजावटी रिबन और चमकी

छोटे आकार के गुब्बारे

सूती धागा या ऊन

क्राफ्ट ग्लू या सफेद गोंद

पानी

कटोरी

कैंची

सुनहरी या रंगीन चमकी और रिबन

लटकाने के लिए पतली डोरी

बनाने का तरीका

सबसे पहले गुब्बारों को अच्छी तरह फुला लें। गुब्बारे का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे और मध्यम आकार के गुब्बारे सजावट में ज्यादा आकर्षक लगते हैं। दीवाली के लिए लाल, पीले, सुनहरे, नारंगी और सफेद रंगों का चुनाव कर सकते हैं। अब एक कटोरी में थोड़ा सफेद गोंद लें और जरूरत के अनुसार उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर लें। सूती धागे या ऊन को इस मिश्रण में भिगोएं। इसके बाद फूले हुए गुब्बारे पर धागे को अलग-अलग दिशाओं में लपेटना शुरू करें। धागे को इस तरह लपेटें कि गुब्बारे की सतह पर जाल जैसा डिजाइन बन जाए। धागे के बीच थोड़ी-थोड़ी जगह जरूर छोड़ें, ताकि बॉल का डिजाइन सुंदर दिखाई दे।

धागा लपेटने के बाद गुब्बारे को किसी सुरक्षित जगह पर लटका दें और उसे पूरी तरह सूखने दें। इसमें कई घंटे लग सकते हैं। जब धागा पूरी तरह सख्त हो जाए, तो गुब्बारे को सावधानी से फोड़ दें। अब धीरे-धीरे गुब्बारे के बचे हुए हिस्से को धागे की जाली के अंदर से निकाल लें। इस तरह आपके पास धागे से बनी हल्की और खूबसूरत गोलाकार बॉल तैयार हो जाएगी।

अब इन बॉल्स को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए इनके ऊपर सुनहरी चमकी, छोटे सितारे या पतले सजावटी रिबन लगा सकते हैं। इसके अलावा बॉल्स को एक ही रंग में रंग सकते हैं। इस तरह आप घर पर ही आसानी से गुब्बारों की मदद से दीवाली के लिए हैंगिंग बॉल्स तैयार कर सकते हैं।

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